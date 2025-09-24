X!

Neljapäeva püsib sajuta, kuid on jahe

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Neljapäeval nihkub kõrgrõhuala Lõuna-Rootsi kohale ja laieneb üle Läänemere. Niiskust on vähe ja suuremat sadu ei tule. Kuid loodevoolus kanduv õhk on külm, mere- ja lahevesi veel soe ja neis oludes on soodsad tingimused veepinnalt niiskuse tõusuks. Arenevaist pilvedest tuleb vihmarabin eelkõige rannikulähedastel aladel.

Reedel kolib kõrgrõhkkond Balti riikide kohale ja hoiab ilma sajuta. Imbub sisse soojemat õhku. Öösel võib vaid madalates kohtades veel temperatuur 0-i lähedale langeda. Kui päike silma rõõmustab, siis kerkiv päevasoe üle 15-ne piiri. Kui öiste udulaamade järel madal pilvekiht taevasse jääb, siis on ilm hallim ja temperatuur madalam.

Eelolev öö on laialdaselt selge ja sajuta. Lääne-Eestisse jõuab pilvi, millest kohati kerge vihmahoog tuleb. Udu võib ka tekkida. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub loode- ja põhjatuul 3-9, öö hakul iiliti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommikul on laialdaselt selge, Lääne-Eestis pilverünkadega ilm. Hoovihma võib sadada saartel ning Lääne- ja Harjumaa rannikul. Puhub lääne- ja loodetuul 2-5, rannikul iiliti 10 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 12 kraadi.

Päev on sisemaal selgem ja sajuta. Rannikulähedastele aladele jõuab pilvi, millest kohati hoog vihma tuleb. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Öö vastu reedet on veel üsna jahe, edaspidi jäävad öised miinimumid 5 kraadi piirimaile, päevased maksimumid kerkivad 15 kraadi lähedale ja kraad-kolm ülegi. Nõrgeneva tuulega on aga öösiti udulaamade tekkeks tingimused soodsad ja neist võib mõnes paigas päevaks madal pilvekiht taevasse jääda. Sel juhul piirdub õhusoe 12 kuni 13 kraadiga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

