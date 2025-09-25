Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 25. septembril kell 18.53:

- Zelenski ei kavatse peale sõda uuesti presidendiks kandideerida;

- Ukraina teatas Su-34 sõjalennuki allatulistamisest;

- Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat;

- Rubio Lavrovile: Venemaa peab lõpetama tapmise ja nõustuma rahuga;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit.

Zelenski ei kavatse peale sõda uuesti presidendiks kandideerida

President Volodõmõr Zelenski ei kandideeri pärast Venemaa täiemahulise sõja lõppu teiseks ametiajaks, ütles ta 25. septembril avaldatud intervjuus Axiosele.

"Kui me lõpetame sõja venelastega, olen valmis teiseks ametiajaks mitte kandideerima, sest see pole minu eesmärk – valimised," selgitas Zelenski.

"Ma tahtsin väga raskel ajal olla oma riigiga, aidata oma riiki. Minu eesmärk on sõda lõpetada," lisas president.

Ukraina põhiseadus keelab valimised sõjaajal. Valimiste korraldamiseks peab parlament kõigepealt sõjaseisukorra tühistama ja seejärel määrama hääletuse kuupäeva.

Venemaa on oma propagandas laialdaselt kasutanud väidet, et Zelenski on ebaseaduslik president, et Ukraina valitsust diskrediteerida. Valeväide põhineb eeldusel, et Zelenski esimene ametiaeg pidi lõppema 20. mail 2024.

Zelenski: Vene ametnikud peaksid lõpetama sõja või leidma varjendid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Kremlist saab Ukraina sihtmärk ning Vene ametnikud peaksid endale selgeks tegema tee pommivarjenditesse, kui Moskva ei lõpeta agressioonisõda tema riigi vastu.

"Nad peavad teadma, kus on pommivarjendid. Neil on neid vaja. Kui nad sõda ei lõpeta, läheb neil neid igal juhul vaja," ütles Zelenski

Luure: Ukraina hävitas Krimmis kaks Vene transpordilennukit ja radarijaamad

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatas, et hävitas droonirünnakus okupeeritud Krimmile kaks Vene An-26 transpordilennukit ja kaks radarijaama.

Rünnak on osa Ukraina jõupingutustest hävitada kõrge väärtusega Vene sihtmärke Krimmi poolsaarel, märkis HUR.

Luure teatel süütasid eriüksused Vene transpordilennukid ja hävitasid Vene maismaa seireradari süsteemi koos rannikul asuva radarijaamaga.

An-26 on nõukogudeaegne kahemootoriline lennuk, mida on laialdaselt kasutatud lühi- ja keskmaa transpordiks ning mis suudab vedada kuni 40 sõdurit või 5,5 tonni kaupa.

Luure avaldas rünnakust ka video.

One of the Russian An-26 destroyed during the drone raid on Kacha military airfield in Crimea. An-26, 30 Blue, RF-46878. Illustrative image dated 2023.

Viimastel nädalatel on sagenenud Ukraina rünnakud okupeeritud poolsaarel asuvate lennuväljade, radarijaamade ja muu sõjalise taristu vastu.

HUR teatas 21. septembril, et hävitas Krimmis kolm Vene helikopterit Mi-8 ja ühe radarijaama.

Päev hiljem ründasid Ukraina väed kahte amfiiblennukit Be-12 .

Ukraina teatas Su-34 sõjalennuki allatulistamisest

Neljapäeval kella 4 paiku lasid Ukraina väed alla Vene Su-34 lennuki, mis sooritas rünnakuid Zaporižžja linna vastu, teatas Ukraina kindralstaap.

Su-34 on suhteliselt moodne Venemaa hävitaja-pommitaja, mis võeti kasutusse 2014. aastal.

Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat

Venemaal Krasnodari krais asuvas Tuapse sadama piirkonnas kõlasid kolmapäeval pärast meredroonide rünnakut plahvatused, teatas Tuapse munitsipaalrajooni juht Sergei Boiko.

Boiko kirjutas sotsiaalmeedias, et Musta mere vetes on tuvastatud meredroonid ning ta kutsus elanikke üles rannikualalt lahkuma.

Linnaelanike sõnul oli kuulda plahvatusi ja tulistamist.

Sotsiaalmeedias levivad rünnakust videod.

Russian Telegram channels report a drone attack and explosion on an oil terminal of the Tuapse oil refinery.



It is reported that the strike hit the oil loading pier, where fuel oil, vacuum gas oil, and diesel with a high sulfur content are shipped.



Two Russian large oil…

Venemaa võimud ei ole juhtunu kohta ametlikku teavet avaldanud.

Tuapse sadam on üks võtmetähtsusega sadamaid Mustal merel. Seal asub üks Venemaa suurimaid naftaterminale. Lisaks käideldakse seal märkimisväärseid koguseid sütt, mineraalväetisi, metallitooteid ja teravilja.

Rubio Lavrovile: Venemaa peab lõpetama tapmise ja nõustuma rahuga

USA välisminister Marco Rubio kutsus kolmapäeval New Yorgis toimunud kohtumisel Vene välisministri Sergei Lavroviga taas üles lõpetama tapmist ja astuma sisulisi samme rahumeelse lahenduse suunas Ukrainas.

USA välisministeeriumi vastavasisulist avaldust vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Välisminister kordas USA presidendi Donald Trumpi üleskutset tapmine lõpetada ja rõhutas vajadust, et Moskva astuks sisulisi samme Venemaa ja Ukraina sõjas püsiva lahenduse suunas," seisis teadaandes.

Lavrov väitis omakorda USA kolleegile Rubiole, et Kiiev ja Euroopa riigid on süüdi Ukraina konflikti pikendamises, teatas Venemaa välisministeerium.

"Vastuvõetamatud on Kiievi ja mõne Euroopa pealinna plaanid, mille eesmärk on konflikti pikendamine," rõhutas Lavrov.

Kohtumine toimus ÜRO 80. Peaassambleel ÜRO peakorteris New Yorgis.

USA president Donald Trump avaldas teisipäeval arvamust, et Ukraina on võimeline okupeeritud territooriume tagasi võitma ja võib-olla isegi edasi tungima. USA president tegi need märkused pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ÜRO Peaassambleel.

Zelenski seadis kolmapäeval kahtluse alla NATO võime tagada Ukraina julgeolekut, kuid kiitis Donald Trumpi pärast seda, kui Ühendriikide president ootamatult meelt muutis ja teatas, et tema arvates on Venemaad võimalik võita.

"Kuna rahvusvahelised institutsioonid on liiga nõrgad, siis jätkub see hullus. Isegi pikaajalisse sõjalisse allianssi kuulumine ei tähenda automaatselt, et olete turvaliselt kaitstud," ütles Ukraina riigipea ÜRO peaassambleel.

Samas kiitis Zelenski Trumpi pärast nende teisipäevast kohtumist.

"Meil oli hea kohtumine president Trumpiga ning ma rääkisin ka paljude teiste tugevate liidritega. Üheskoos suudame palju muuta," ütles Ukraina president.

"Loomulikult teeme kõik, et Euroopa tõesti aitaks ja muidugi loodame Ühendriikide peale," lisas Zelenski.

Trumpi teisipäevane väljaütlemine tähistas selget muutust pärast kuid kestnud väiteid, et Ukraina ei saa Venemaalt hõivatud alasid tagasi.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 105 490 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 201 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 287 (+2);

- suurtükisüsteemid 33 133 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1501 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1222 (+4);

- lennukid 427 (+1);

- kopterid 345 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 63 235 (+415);

- tiibraketid 3747 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 736 (+120);

- eritehnika 3975 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.