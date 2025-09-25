X!

Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat

Venemaal Krasnodari krais asuvas Tuapse sadama piirkonnas kõlasid kolmapäeval pärast meredroonide rünnakut plahvatused, teatas Tuapse munitsipaalrajooni juht Sergei Boiko.

Boiko kirjutas sotsiaalmeedias, et Musta mere vetes on tuvastatud meredroonid ning ta kutsus elanikke üles rannikualalt lahkuma.

Linnaelanike sõnul oli kuulda plahvatusi ja tulistamist.

Sotsiaalmeedias levivad rünnakust videod.

Venemaa võimud ei ole juhtunu kohta ametlikku teavet avaldanud.

Tuapse sadam on üks võtmetähtsusega sadamaid Mustal merel. Seal asub üks Venemaa suurimaid naftaterminale. Lisaks käideldakse seal märkimisväärseid koguseid sütt, mineraalväetisi, metallitooteid ja teravilja.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: RBC-Ukraine

