Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat

Boiko kirjutas sotsiaalmeedias, et Musta mere vetes on tuvastatud meredroonid ning ta kutsus elanikke üles rannikualalt lahkuma.

Linnaelanike sõnul oli kuulda plahvatusi ja tulistamist.

Sotsiaalmeedias levivad rünnakust videod.

❗️Russian Telegram channels report a drone attack and explosion on an oil terminal of the Tuapse oil refinery.



It is reported that the strike hit the oil loading pier, where fuel oil, vacuum gas oil, and diesel with a high sulfur content are shipped.



Two Russian large oil… pic.twitter.com/3B9A6v5sUd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2025

Venemaa võimud ei ole juhtunu kohta ametlikku teavet avaldanud.

Tuapse sadam on üks võtmetähtsusega sadamaid Mustal merel. Seal asub üks Venemaa suurimaid naftaterminale. Lisaks käideldakse seal märkimisväärseid koguseid sütt, mineraalväetisi, metallitooteid ja teravilja.