Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 25. septembril kell 8.30:

- Ukraina teatas Su-34 sõjalennuki allatulistamisest;

- Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit.

Ukraina teatas Su-34 sõjalennuki allatulistamisest

Neljapäeval kella 4.00 paiku lasid Ukraina väed alla Vene Su-34 lennuki, mis sooritas rünnakuid Zaporižžja linna vastu, teatas Ukraina kindralstaap.

Su-34 on suhteliselt moodne Venemaa hävitaja-pommitaja, mis võeti teenistusse 2014. aastal.

Ukraina ründas droonidega Tuapse sadamat

Venemaal Krasnodari krais asuvas Tuapse sadama piirkonnas kõlasid kolmapäeval pärast meredroonide rünnakut plahvatused, teatas Tuapse munitsipaalrajooni juht Sergei Boiko.

Boiko kirjutas sotsiaalmeedias, et Musta mere vetes on tuvastatud meredroonid ning ta kutsus elanikke üles rannikualalt lahkuma.

Linnaelanike sõnul oli kuulda plahvatusi ja tulistamist.

Sotsiaalmeedias levivad rünnakust videod.

❗️Russian Telegram channels report a drone attack and explosion on an oil terminal of the Tuapse oil refinery.



It is reported that the strike hit the oil loading pier, where fuel oil, vacuum gas oil, and diesel with a high sulfur content are shipped.



Two Russian large oil… pic.twitter.com/3B9A6v5sUd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2025

Venemaa võimud ei ole juhtunu kohta ametlikku teavet avaldanud.

Tuapse sadam on üks võtmetähtsusega sadamaid Mustal merel. Seal asub üks Venemaa suurimaid naftaterminale. Lisaks käideldakse seal märkimisväärseid koguseid sütt, mineraalväetisi, metallitooteid ja teravilja.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 105 490 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 201 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 287 (+2);

- suurtükisüsteemid 33 133 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1501 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1222 (+4);

- lennukid 427 (+1);

- kopterid 345 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 63 235 (+415);

- tiibraketid 3747 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 736 (+120);

- eritehnika 3975 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.