Kell 14.05 "Reporteritunnis": kuidas lahendada kultuurivaldkonna kriisi?

Vikerraadio saade "Reporteritund" küsib täna, kui palju on meil rahvana aega, et peatada rahvuskultuuri võimete langus või on kultuurilise lünga teke vältimatu.

Kultuurivaldkonna kriisist, selle sügavusest ja võimalikest lahendustest räägivad neljapäevases "Reporteritunnis" Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand, Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme ja Eesti Teatriliidu juht Gert Raudsep.

Eesti kultuuri elujõulisus on viimastel aastatel poliitikute valikute tõttu murenenud. Kiire inflatsioon ja ülevälja kärped on tekitanud olukorra, kus välja ei vea enam ei orkestrid, muuseumid, raamatukogud, teatrid ega kultuuriväljaanded. Selgub, et abi pole ka kolmapäeval avalikustatud järgmise aasta riigieelarvest.

"Reporteritunni" saatejuht on Mirko Ojakivi. Saade algab neljapäeval kell 14.05 ja seda saab hiljem järelkuulata Vikerraadio veebis ja Eesti Raadio äpis.