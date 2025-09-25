EKRE viskas erakonna vastu kandideerivad liikmed välja

"Seal, kus me paneme oma nimekirja välja, seal meie liikmed kas kandideerivad meie nimekirjas või ei kandideeri üldse," ütles erakonna esimees Martin Helme.

"Kui nad seda siiski teevad, siis nad rikuvad meie põhikirja, veel enam tekib küsimus, miks nad meie erakonnas üldse on," lisas Helme.

Samamoodi on EKRE käitunud ka eelmiste kahe KOV valimiste eel 2017. ja 2021. aastal ning riigikogu valimistel. Erakond nentis ka, et aasta-aastalt on selliseid inimesi vähemaks jäänud.