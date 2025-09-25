X!

Kohus mõistis Sarkozy süüdi kuritegelikus vandenõus

Välismaa
Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stephanie Lecocq
Välismaa

Pariisi kohus mõistis endise Prantsuse presidendi Nicolas Sarkozy neljapäeval süüdi kuritegelikus vandenõus, kuid õigeks korruptsioonis ja ebaseadusliku kampaaniaannetuse vastuvõtmises.

Süüdistuste kohaselt sai Sarkozy oma 2007. aasta presidendikampaania jaoks ebaseaduslikult raha endiselt Liibüa diktaatorilt Muammar Gaddafilt.

Aastatel 2007–2012 presidendiametis olnud Sarkozy on juba kahes eraldiseisvas kohtuasjas süüdi mõistetud ning jäetud ilma Prantsusmaa kõrgeimast autasust.

Kohtunik Nathalie Gavarino sõnul lubas tollal veel ministri ja parteijuhi ametis Sarkozy "oma lähedastel kaastöötajatel ja poliitilistel toetajatel, kelle üle tal oli võim ja kes tegutsesid tema nimel, pöörduda Liibüa võimude poole, et saada või üritada saada rahalist toetust".

Kohus ei nõustunud aga prokuröride järeldusega, et Sarkozy oli ebaseadusliku kampaania rahastamise väidetav kasusaaja. Ta mõisteti õigeks eraldiseisvates süüdistustes, mis puudutasid Liibüa riiklike vahendite omastamist, passiivset korruptsiooni ja valimiskampaania ebaseaduslikku rahastamist.

Karistus tehakse teatavaks istungi hilisemas osas. Prokurörid nõuavad Sarkozyle seitsmeaastast vanglakaristust.

Sarkozy viibis otsuse väljakuulutamise ajal koos oma modellist ja muusikust abikaasa Carla Bruni-Sarkozyga kohtusaalis.

Süüdi mõisteti ka kaks Sarkozy endist lähedast abi: endine presidendi parem käsi Claude Guéant leiti olevat süüdi passiivses korruptsioonis ja võltsimises ning endine minister Brice Hortefeux kuritegelikus vandenõus.

Sarkozy 2007. aasta kampaania laekur Éric Woerth mõisteti õigeks.

Dramaatilise kokkusattumusena tegi Pariisi kohus otsuse vaid kaks päeva pärast seda, kui Beirutis suri Prantsuse-Liibanoni ärimees Ziad Takieddine, kes oli kohtuasjas Sarkozy peamine süüdistaja.

Takieddine väitis korduvalt, et aitas aastatel 2006 ja 2007 toimetada Gaddafilt Sarkozyle ja tema tolleaegsele personaliülemale kuni viis miljonit eurot sularaha.

Seejärel võttis ta oma väited tagasi, kuid lükkas hiljem ka tagasivõtmise ümber, mis ajendas algatama Sarkozy ja ka Bruni-Sarkozy vastu uut kohtuasja tunnistaja mõjutamise kahtluse alusel.

Gaddafi kukutati ja tapeti 2011. aastal araabia kevade ajal, kui konflikti sekkunud NATO kehtestas lennukeelutsooni. Sarkozy juhitud Prantsusmaal oli sõjalises sekkumises võtmeroll.

Süüdistus tugines seitsme endise Liibüa kõrge ametiisiku avaldustele, Gueanti ja Hortefeux' Liibüa-reisidele, rahaülekannetele ning 2012. aastal Viinis Doonausse uppunud Liibüa endise naftaministri Shukri Ghanemi märkmetele.

Sarkozy on pärast ametiaega seisnud silmitsi hulga õiguslike probleemidega ning talle on esitatud eraldi süüdistused korruptsioonis, altkäemaksu võtmises, mõjuvõimuga kauplemises ja kampaania rahastamise reeglite rikkumistes.

Esmalt mõisteti ta süüdi korruptsioonis ja talle määrati üheaastane vanglakaristus, millest ta kandis kolm kuud elektroonilise jalavõruga ja vabastati siis tingimisi.

Õiguslikest probleemidest hoolimata on tal endiselt märkimisväärne mõju Prantsusmaa poliitikas ning ta kohtub teadaolevalt regulaarselt president Emmanuel Macroniga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:30

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

15:28

Eelarve liigendust muutev eelnõu jõudis valitsusse Uuendatud

15:22

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

15:18

Sõerd: riigieelarve on tegevuspõhine totrus

15:15

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

15:12

Rheinmetall rajab Lätti laskemoonavabriku

14:54

Lavly Perling: riigikogu, palun lükake hääleostu-eelarve tagasi

14:50

Harno eelarve kasvab 109 miljoni euroni

14:43

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

14:39

Lauri Soosaar: praktikuid Eesti haridussüsteemi ei oodata

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:35

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

24.09

Rasket geenihaigust põdev laps vajab raviks 2,5 miljonit eurot

13:04

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

12:53

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

07:16

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

ilmateade

loe: sport

15:15

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

14:43

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

13:56

Kokkuleppemängudes süüdi mõistetud endine Legioni jalgpallur suri Itaalias

13:16

Spordimuuseum tänab treenereid aasta lõpuni tasuta külastusega

loe: kultuur

13:27

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

12:30

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub tantsulavastus koosolemise keerukusest

11:47

Siret Campbell: nii kõrgel püünel pole Eesti näitekirjandus varem olnud

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

loe: eeter

11:30

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

10:24

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

09:37

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Raadiouudised

13:10

Ilm püsib sügiseselt jahe, aga üldiselt sajuta

13:10

Gümnaasiumid soovivad tehisaru kasutamiseks õppetöös riigi tuge ja selgeid juhiseid

13:10

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

12:30

Raadiouudised (25.09.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (25.09.2025 09:00:00)

24.09

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

24.09

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

24.09

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

24.09

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

24.09

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo