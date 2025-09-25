X!

Autoga Jurmalasse sissesõit läheb kallimaks

Välismaa
Jurmala.
Jurmala. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Välismaa

Jurmala linnavolikogu otsustas neljapäeval, et järgmisel aastal tuleb Jurmalasse autoga sissesõitmisel maksta tasu kolme euro asemel viis eurot.

Muutuvad ka pikemaajalised sissesõidutasud. Nädalane pilet hakkab maksma 20 eurot, kuupilet kerkib 60 eurole. 

Samuti muudetakse maksmise viisi, teemaksu ei saa edaspidi tasuda sularahas, vaid ainult kaardiga. Sularahas saab maksta ainult linnavalitsusele kuuluvas hoones, mis asub Jomase tänaval.  Uued eeskirjad jõustuvad järgmisel aastal. 

Jurmala võimud teatasid, et uute eeskirjade eesmärk on vähendada liiklust linnas. Samuti soovivad võimud edendada keskkonnasõbralikku transporti. 

Jurmala on Lätis populaarne suvituspiirkond ja sisuliselt Riia eeslinn.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

