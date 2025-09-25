X!

Parempoolne populism tõstab Hispaanias pead

Voxi juht Santiago Abascal
Voxi juht Santiago Abascal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Fernando SÃ¡Nchez
Ajaleht The Times kirjutab, et parempopulistid suurendavad Hispaanias toetust ning rändevastane erakond Vox on riigis juba suuruselt kolmas poliitiline jõud. Parempopulistid on viimasel ajal kasvatanud toetust nii noorte kui ka töölisklassi seas.

Küsitlusfirma CIS uuringu kohaselt hääletab järgmistel valimistel ligi veerand alla 24-aastastest hispaanlastest Voxi poolt. Noorte meeste seas on see näitaja tõusnud koguni 36 protsendini.

Katoliiklik rahvuslik partei loodi 2013. aastal ning viimased küsitlused näitavad, et erakond kogub järgmistel valimistel 16-18 protsenti häältest. 

Voxi juht Santiago Abascal ise tõmbab oma kõnedes paralleele keskaegse Hispaaniaga ning lubab võidelda sisserände vastu. Partei aktivistid on pöördunud ka vasakpoolsete valijate poole, kes on pettunud sisserändes, elukalliduse kriisis ja poliitilises korruptsioonis.

"Oleme kaheparteilise süsteemi purustanud. See on tehtud. Varem või hiljem edestame teisi parteisid," ütles Abascali liitlane ja Euroopa Parlamendi liige Hermann Tertsch. 

Voxi edasine tõus tekitab ärevust ka konservatiivide ridades, erakond ise kasvas välja parempoolsest Rahvaparteist (PP). Praegune Hispaania poliitiline olukord on vasakpoolseid valijaid mobiliseerunud. Samas näitavad küsitlused, et ka töölisklassi kuuluvad valijad liiguvad vasakpoolsete juurest Voxi taha. 

49-aastane Abascal kasvas üles Baskimaal, tema isa oli kohalik PP parteijuht. Abascali isale kuuluv väikeettevõte sattus baski terroristliku rühmituse ETA rünnakute sihtmärgiks. 

"Nii tema kui ta perekond elasid surmaähvarduste all. Tema isiksus kujunes selle vastasseisu käigus. Ta on vastupidav ja tugev juht, kuid isegi Hispaania standardi järgi on Vox äärmiselt tsentraliseeritud, seda juhib Madridis asuv väike tuumik, seesmiselt pole see demokraatlik. Teisitimõtlemist ei sallita," ütles üks Voxi endine kõrge ametnik. 

Vox teeb koostööd ka teiste Euroopa parempopulistlike jõududega. Hiljuti osales Voxi miitingul Portugali parempopulistliku partei Chega juht Andres Ventura. 

Küsitluste järgi on Chega jõudnud Portugali populaarsemate erakondade sekka. Ventura ise kiitis Voxi rolli suvistes vägivaldsetes migrantidevastastes protestides.

Suvised rahutused puhkesid pärast seda, kui üks 68-aastane mees rääkis Hispaania meediale, et Maroko taustaga nooruk peksis ta tänaval läbi. Olukord eskaleerus kiiresti, paremäärmuslikud rühmitused juhtisid rünnakuid kohaliku moslemikogukonna vastu. Vasakpoolsed süüdistasid Voxi kohalikku juhti vägivalla õhutamises. 

Sisserändevastast retoorikat kordab ka Voxi noortetiiva 19-aastane liige Iñigo Fernandez. 

"Immigratsioon on üks Hispaania suurimaid probleeme, eelkõige Marokost ja Põhja-Aafrikast. Usun, et Hispaania peaks olema katoliiklik riik. Samuti saabuvad paljud migrandid ilma dokumentideta ja võtavad vastu töökohti. See on suur probleem," rääkis Fernandez. 

Tertsch siiski tunnistas, et Hispaania vajab Ladina-Ameerika migrante. "Meil on õnne, et meil on võimalik võtta vastu sisserändajaid Lõuna-Ameerikast, kes räägivad meie keelt," rääkis Tertsch

Viimased küsitlused näitavad, et sisserändega seotud küsimused muutuvad valijate seas üha olulisemaks. Eelmisel kuul El Mundos avaldatud Sigma Dosi uuring näitas, et 70 protsenti hispaanlastest pooldas ebaseaduslike migrantide väljasaatmist, vahendas The Times

Vox kogub sisserändevastase retoorika abil noorte seas toetust ja paljud vanemad inimesed vaatavad nüüd olukorda murelikult. 

"Mõlemad minu lapsed toetavad eluasemekriisi tõttu Voxi. Nii lihtne see ongi. Üks neist pole eriti lugenud, seega saan sellest aru. Aga teine on tark ja see ajab mind segadusse, et kuidas ta saab populistide poolt valida," ütles üks kõrge riigiametnik. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

