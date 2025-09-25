Liigniiskus ei ole veel tänavust kartulisaaki rikkunud

Kuigi vagude vahel lainetab vesi, ei ole liigniiskus tänavust kartulisaaki veel ära rikkunud. Kehvadest ilmaoludest hoolimata on Kesk-Eesti kartulikasvatajad kogunud üsna keskmise saagi.

Türi vallas tegutseva osaühingu Osa ja Tervik põldudel on 80 hektarit kartulit, sellest üles on võetud kolmandik. Ettevõtte omanik Margo Heinmaa ütles, et tänavu tuleb kartul toidulauale suure vaevaga.

"Hoidlasse asusime võtma kuu aega tagasi ja on ikka väga raskelt läinud. Ilmad on väga kehvad olnud ja väga raskelt tuleb praegu kartul hoidlasse," sõnas Heinmaa.

Saak on natuke kehvem kui eelmisel aastal, aga siiski mitmete aastate keskmine tuleb välja ikkagi.

Heinmaa lisas, et kartulivõtu lõpetamiseks oleks vaja veel kaks-kolm nädalat ilusat ilma. Kuigi vihma on olnud palju, pole kartul liigniiskuse tõttu siiski veel kahjustada saanud.

"Suured hoovihmad tekitavad mingil hetkel selle vee sinna vao vahele, aga kui ta nüüd väga pikaks ei jää, siis põld kannatab välja. Praegu tundub siiski, et kvaliteet on päris hea. Ütleks isegi, et parem kui eelmisel aastal," ütles Heinmaa.

Viljandi vallas kartuliseemne kasvatamisega tegelevas osaühingus Koorti Köögiviljad on saak peaaegu salves. Võtta on jäänud kümme hektarit 70-st. Ettevõtte juhataja Janek Lass ütles, et ka tema maadel ollakse tänavu hädas liigniiskusega.

"Juulikuu oli päris hirmutav. Esimesel dekaadil tuli kuskil 50 millimeetri kaupa seda vihma, aga me oleme koguaeg otsinud seda sobivat hetke ja kui on vähegi kuivem periood, siis oleme ikkagi täisjõududega koristanud. Selles suhtes on meil isegi koristus läinud normaalselt," lausus Lass.

Lass peab tänavust kartulisaaki üsna keskmiseks.

"Meie eesmärk on ikkagi saada seemnekartulit. Ja see tähendab et mugulate arv peab olema suur ja nad ei tohi olla väga suured. See eesmärk on siin praegu olemas," lisas Lass.