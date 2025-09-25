X!

Reedel on oodata päikselist ja sooja ilma

Reedel ulatub kõrgrõhuala Rootsi lõunaosast Baltimaade kohale ja hoiab meie ilma sajuta. Öösel on kohati udu ja vaid madalates kohtades võib temperatuur veel 0 kraadi lähedale langeda. Päeval on aga sooja kuni 17 kraadi.

Saabuv öö tuleb vahelduva pilvisusega ja sajuta ning mõnel pool tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, põhjarannikul iiliti 10 m/s. Sooja on 2 kuni 8, rannikul kuni 13, maapinnal kohati aga 0 kraadi.

Reede hommikul on taevas selge või kaetud madala pilvekihiga, kuid sadusid endiselt oodata pole ja kohati on veel udu. Puhub läänekaare tuul 1-7, põhjarannikul iiliti 10 m/s ja sooja on 2 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja ilm püsib kuiv. Puhub nõrk läänekaare tuul, Virumaa rannikul puhanguti kuni 11 m/s ja õhusooja on 13 kuni 17 kraadi.

Ka nädalavahetusel püsib sajuta ilm, öösel on sooja 3 kuni 9, päeval 12 kuni 17 kraadi ja tuul puhub mõõdukalt.

Uus töönädal algab päikseliste päevadega. Õhk paari kraadi võrra jaheneb, langetades teisipäeval öise õhutemperatuuri kohati taas 0 kraadi lähistele, päeval on kuni 12 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

