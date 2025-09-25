Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

Ukraina droonirünnakud põhjustasid Venemaal tõsise bensiininappuse ning kehvast olukorrast kirjutavad juba ka Kremli kontrolli all olevad väljaanded.

Režiimimeelne ärileht Kommersant teatas 24. septembril, et umbes 50 protsenti okupeeritud Krimmi tanklatest on tarnehäirete tõttu bensiini müümise lõpetanud.

Väljaanne teatas, et bensiinipuudust on täheldatud ka teistes piirkondades.

Lisaks Krimmile on bensiininappust täheldatud Venemaa lõunaosa piirkondades. Sarnaseid probleeme on ilmnenud ka Kesk-Venemaal.

Sotsiaalmeedias levivad veel väited, et bensiininappust on märgatud ka Moskva lähedal asuvates piirkondades.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak pidi aga neljapäeval teatama, et võimud kavatsevad pikendada bensiini ekspordi keeldu. "Me pikendame bensiini ekspordi keeldu aasta lõpuni," ütles Novak Venemaa meediale.