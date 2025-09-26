X!

Ungari hävitajad saatsid Läti lähedal viit Vene lennukit

Hävituslennuk Saab Gripen.
Hävituslennuk Saab Gripen. Autor/allikas: Reuters/Scanpix
Ungari hävitajad tuvastasid ja saatsid neljapäeval Läti lähedal Läänemere kohal viit Venemaa sõjalennukit, teatas NATO õhuvägede väejuhatus.

Operatsioonist võttis osa kaks Ungari hävitajat Gripen, mis tõusid õhku Leedus Šiauliai lennuväljalt.

Vene lennukid ei pidanud kinni rahvusvahelistest lennuohutusreeglitest ja lähenesid Läti õhuruumile.

Tegemist oli Su-30, Su-35 ja kolme MiG-31 hävitajaga.

"Ungari näitab alliansi pühendumust Balti riikide ja idatiiva kaitsele," lisas NATO avalduses.

Allikas: BNS

