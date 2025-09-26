Ungari hävitajad saatsid Läti lähedal viit Vene lennukit

"Ungari näitab alliansi pühendumust Balti riikide ja idatiiva kaitsele," lisas NATO avalduses.

Tegemist oli Su-30, Su-35 ja kolme MiG-31 hävitajaga.

Vene lennukid ei pidanud kinni rahvusvahelistest lennuohutusreeglitest ja lähenesid Läti õhuruumile.

Operatsioonist võttis osa kaks Ungari hävitajat Gripen, mis tõusid õhku Leedus Šiauliai lennuväljalt.

Ungari hävitajad tuvastasid ja saatsid neljapäeval Läti lähedal Läänemere kohal viit Venemaa sõjalennukit, teatas NATO õhuvägede väejuhatus.

