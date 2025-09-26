Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal

"Ööl vastu 26. septembrit külastasid head droonid taas Afipski naftatöötlemistehast. Kohalikud elanikud postitavad internetti värvikirevaid kaadreid rafineerimistehase territooriumilt. Kohalikud võimud vaikivad juhtunust," kirjutas väljaanne Dialog.ua artiklis, mis kandis pealkirja "Bensiini pole ega tule ka".

Dialog.ua märkis, et Ukraina droonid ilmuvad Krasnodari krai õhuruumi sageli, rünnates üht naftatöötlemistehast teise järel. Seekord võtsid droonid sihikule Afipski naftatöötlemistehase, mida viimati rünnati kuu aega tagasi.

Afipski naftatöötlemistehas kuulub Safmar Gruppi ja hakkas tööle 1963. aastal. 2022. aastal töötles rafineerimistehas umbes seitse miljoni tonni naftat. Käitis töötleb naftasaadusi, mis tarnitakse sinna Volga-Uurali ja Lääne-Siberi leiukohtadest torujuhtme kaudu.

Rafineerimistehas toodab bensiini, diislikütust, kütteõli, gaasiõli ja gaasikondensaadi destillaate. 2017. aastal võeti rafineerimistehases kasutusele kolm uut seadet. 2023. aastal plaaniti hakata seal tootma Euro-5 diislikütust.

Ukraina õhurünnakud on aga need plaanid nurjanud, märkis Dialog.ua. Rafineerimistehast tabas droon esmakordselt 2023. aasta mais. Siis haaras tulekahju 100 ruutmeetri suuruse ala ja kahjustas kütteõli destilleerimisüksust.

2024. aasta veebruaris ründasid Ukraina droonid samaaegselt kahte rafineerimistehast – Afipski ja Ilski rafineerimistehast, mis asusid teineteisest 20 kilomeetri kaugusel. Tänavu 28. augusti öösel ründasid ründas Ukraina taas droonidega Afipski naftatöötlemistehast, tekitades sellele tõsist kahju.

Dialog.ua meenutas ka, et 25. septembri öösel ründasid droonid Lõuna-Venemaa suurimat keemiatehast Beloretšenskis.

24. septembri hommikul ründasid mehitamata õhusõidukid aga Baškortostanis asuvat Gazprom Neftekhim Salavat tehast.