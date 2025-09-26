Läti laenas rahvusvahelistelt turgudelt 1,25 miljardit eurot
Läti laenas rahvusvahelistelt finantsturgudelt 1,25 miljardit eurot.
Läti riigikassa emiteeris neljapäeval rahvusvahelistel finantsturgudel kümneaastaseid eurovõlakirju, kaasates 1,25 miljardit eurot tootlusega 3,583 protsenti ja fikseeritud kupongimääraga 3,5 protsenti, teatas riigikassa.
Läti riigi väärtpabereid ostis ligikaudu 70 investorit erinevatest Euroopa riikidest, sealhulgas Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Hispaaniast ja Beneluxi riikidest.
Kogunõudlus Läti eurovõlakirjade järele ületas 2,5 miljardit eurot.
Emissiooni juhtivad pangad olid Deutsche Bank, Erste Group ja Goldman Sachs Bank Europe.
Läti laenas rahvusvahelistelt finantsturgudelt viimati 2025. aasta mais.
Tänavu 14. mail emiteeris riigikassa rahvusvahelistel finantsturgudel viieaastaseid eurovõlakirju, kaasates miljard eurot tootlusega 2,971 protsenti ja fikseerides kupongimääraks 2,875 protsenti. Eurovõlakirjade lunastamistähtaeg on 21. mai 2030.
Läti rahandusministeerium teatas 2024. aasta septembris, et riik peab järgmise nelja aasta jooksul laenama vähemalt kolm miljardit eurot aastas.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: BNS