Läti laenas rahvusvahelistelt turgudelt 1,25 miljardit eurot

Läti rahandusministeerium teatas 2024. aasta septembris, et riik peab järgmise nelja aasta jooksul laenama vähemalt kolm miljardit eurot aastas.

Tänavu 14. mail emiteeris riigikassa rahvusvahelistel finantsturgudel viieaastaseid eurovõlakirju, kaasates miljard eurot tootlusega 2,971 protsenti ja fikseerides kupongimääraks 2,875 protsenti. Eurovõlakirjade lunastamistähtaeg on 21. mai 2030.

Emissiooni juhtivad pangad olid Deutsche Bank, Erste Group ja Goldman Sachs Bank Europe.

Läti riigi väärtpabereid ostis ligikaudu 70 investorit erinevatest Euroopa riikidest, sealhulgas Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Hispaaniast ja Beneluxi riikidest.

Läti riigikassa emiteeris neljapäeval rahvusvahelistel finantsturgudel kümneaastaseid eurovõlakirju, kaasates 1,25 miljardit eurot tootlusega 3,583 protsenti ja fikseeritud kupongimääraga 3,5 protsenti, teatas riigikassa.

