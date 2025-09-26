Galerii: Narva-Jõesuus leiti Saksa sõdurite matmispaik

Tänu arhiivifotodele avastatud 1944. aasta talvel rajatud matmispaigast tulid esimese kolme tööpäevaga välja 40 Saksa sõduri säilmed. Enamik neist kuulub merejalaväelastele, aga leitud on ka SS-sõdurite säilmeid.

"Siinne pinnas on liivane, mis võimaldab säilmeid üsna põhjalikult puhastada ja matmispaika väga detailselt välja kaevata. Kuna tööd pole veel lõppenud, siis ei saa me öelda täpset sõdurite arvu. Arvatavasti on siia maetud umbes 80 sõdurit," sõnas otsinguklubi Kamerad juhatuse liige Dmitri Šutov.

Töid juhtiva Saksa humanitaarorganisatsiooni esindaja Artur Berger lisas.



"Need tööd näitavad, mida sõda endaga kaasa toob. Sõjas, mida Saksamaa alustas 1939. aastal, suri palju sakslasi nii siin kui kogu Euroopas, sealhulgas ka tsiviilisikuid. Kui olete kunagi käinud sõdurite kalmistul ja näinud, kui palju sõdureid seal lebab, ning mõelnud, et Euroopas on tuhandeid sõdurite kalmistuid, siis on selge, et sõja kohta ei saa midagi head öelda," rääkis Berger.

"Me alustasime ekshumeerimistöödega Eestis 1996. aastal ja sellest ajast alates oleme ümber matnud umbes 12 500 sõdurit," lisas tööde juht.

Leitud säilmed on kavas tuleval aastal ümber matta Narvas asuvale Saksa sõjaväe kalmistule.