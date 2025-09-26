X!

Elering hangib 1000 MW ulatuses saartalituse tootmisvõimsust

Majandus
Elektriliinid
Elektriliinid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Elektri põhivõrguettevõte Elering alustab riigihanget juhitavat võimsust pakkuvatele tootjatele, et soetada saartalitlusvõime tagamise teenust enam kui 1000 megavati mahus.

Saartalitlusvõime tagamine tähendab hanke tingimuste kohaselt Eesti elektrisüsteemi iseseisvat toimimist erakorralises olukorras vähemalt 10 päeva järjest.

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on tegemist eeskätt energiajulgeoleku meetmega. "Süsteemihalduri ülesanne on tagada riigis energia varustuskindlus. Peame olema valmis kõikideks ootamatusteks ja kohapealsete juhitavate elektrijaamade tagamine erakorralisteks olukordadeks, kus näiteks riikidevahelisi ühendusi ei ole võimalik  kasutada, toetab just seda eesmärki, " selgitas Kilk. 

Minimaalseks juhitavate võimsuste vajaduseks 2026. aastal on Elering hinnanud 1036 MW. Täpne maht hinnatakse üle enne iga-aastast hankimise perioodi ja see võib muutuda tulenevalt tiputarbimise prognoosi muutusest.  

Suure tõenäosusega osutub sellise juhitava võimsuse pakkujaks riigile kuuluv Eesti Energia.

Teenuslepingut oleks võimalik pikendada ühe aasta võrra ilma uut hanget korraldamata. 

Teenuse rahastamise katmiseks lisandub 2026. aasta algusest tarbijate võrguteenuse arvele uus rida nimetusega varustuskindluse tasu. Prognoosi järgi on selle tasu mõju keskmisele kodutarbijale üle kahe euro kuus koos käibemaksuga, teatas Elering. 

Samal teemal

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:40

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

15:40

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

15:34

Leedus puhkesid meeleavaldused uue kultuuriministri vastu

15:25

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

15:20

Ministrite sõnul on oodata ka Eestisse suurekaliibrilise laskemoona tehast

15:19

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

15:02

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:36

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

11:50

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

09:31

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

25.09

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

25.09

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

25.09

Lääs hoiatas Kremlit valmidusest Vene lennukeid alla tulistada

25.09

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

ilmateade

loe: sport

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

loe: kultuur

15:02

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

14:36

Galerii: QBA avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

14:30

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

13:37

Eriefektide juht: olen nagu leiutaja

loe: eeter

14:25

"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

12:51

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

10:51

Režissöör: "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on meditatiivne rännak

08:05

Kaheksa küsimust klassikatähele: Isabella Runge

Raadiouudised

13:05

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

12:55

Valimiste eel sagenes elukohaandmete muutmine registris

12:20

Raadiouudised (26.09.2025 12:00:00)

09:55

Riigigümnaasiumid on hädas ventilatsiooni, sööklajärjekordade ja üldise ruumipuudusega

09:55

Helsingis algavad arutelud droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile

09:25

Raadiouudised (26.09.2025 09:00:00)

25.09

Päevakaja (25.09.2025 18:00:00)

25.09

Valitsus hakkab eesti keele oskuse üle karmimalt järele valvama

25.09

Opositsioon tegi valitsuse poolt üleantud eelarve eelnõu maatasa

25.09

Kalamaja muuseumis on avatud Piret Tali uus näitus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo