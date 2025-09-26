Galerii: Tallinna Pirita tee promenaad lagunes veelgi

Kevadel kirjutas ERR, et promenaadi betoonkate mureneb. Toonane Tallinna Kesklinna vanem Sander Andla (Reformierakond) ütles, et pole lootust, et väga käidav koht korda saaks.

"Pirita promenaad vajab kapitaalremonti - see on miljoniprojekt ja vajab suuremat investeeringut," sõnas Andla. "Lubadust, et see promenaad lähiajal korda saab, ma anda ei saa," lisas endine abilinnapea.

ERR pöördus ka piirde purunemise küsimusega linnavalitsuse poole, aga tööpäeva jooksul ei õnnestunud neilt vastust saada.