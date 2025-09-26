Pärnu rannapargis saab näha okstest valmistatud skulptuuri

Itaaliast pärit skulptor Rodolfo Liprandi loodud loomaskulptuure võib leida mitmelt poolt maailmast ja alati proovib ta teha midagi, mis on seotud konkreetse paigaga. Pärnu rannaparki tehtud skulptuuriks sai ta inspiratsiooni merest.

"Kui ma siia saabusin, sain ma merd vaadata ja see oli üsna tormine päev. Vaatasin ma neid laineid ja seda tormist Läänemerd ja mõtlesin, mis seal all on. Ja ma kujutasin ette midagi draakoni sarnast, merest pärit madu. Kõik see on valmistatud okstest ja võrsetest," sõnas Liprand.

Pärnusse sattus Liprand tänu loomeresidentuurile. Loomadest inspireeritud skulptuure hakkas ta tegema üheksa aastat tagasi.

"Tegin seda alguses puhtalt lõbu pärast, see oli nagu mäng. Mulle on alati loomad ja loomariik meeldinud, nii et ma proovisin loomadega eksperimenteerida ja nüüd on sellest saanud minu töö," sõnas skulptor.

Haljastusjäätmetest kogutud okstest meredraakoni tegi ta valmis üheksa päevaga.

"See jääb siia ja me ei saa täpselt öelda, kui kauaks, sest see sõltub loodusest. See hakkab aegamisi lagunema ja idee seisneb selles, et ma võtan loodusest ja loodus võtab lõpuks kõik tagasi," lausus Liprand.