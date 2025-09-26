X!

Pärnu rannapargis saab näha okstest valmistatud skulptuuri

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Pärnu rannapargis võib praegu näha meredraakonit. Tegemist on Itaaliast pärit skulptori loodud ainult okstest valmistatud skulptuuriga.

Itaaliast pärit skulptor Rodolfo Liprandi loodud loomaskulptuure võib leida mitmelt poolt maailmast ja alati proovib ta teha midagi, mis on seotud konkreetse paigaga. Pärnu rannaparki tehtud skulptuuriks sai ta inspiratsiooni merest.

"Kui ma siia saabusin, sain ma merd vaadata ja see oli üsna tormine päev. Vaatasin ma neid laineid ja seda tormist Läänemerd ja mõtlesin, mis seal all on. Ja ma kujutasin ette midagi draakoni sarnast, merest pärit madu. Kõik see on valmistatud okstest ja võrsetest," sõnas Liprand.

Pärnusse sattus Liprand tänu loomeresidentuurile. Loomadest inspireeritud skulptuure hakkas ta tegema üheksa aastat tagasi.

"Tegin seda alguses puhtalt lõbu pärast, see oli nagu mäng. Mulle on alati loomad ja loomariik meeldinud, nii et ma proovisin loomadega eksperimenteerida ja nüüd on sellest saanud minu töö," sõnas skulptor.

Haljastusjäätmetest kogutud okstest meredraakoni tegi ta valmis üheksa päevaga.

"See jääb siia ja me ei saa täpselt öelda, kui kauaks, sest see sõltub loodusest. See hakkab aegamisi lagunema ja idee seisneb selles, et ma võtan loodusest ja loodus võtab lõpuks kõik tagasi," lausus Liprand.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

ETV spordisaade, 26. september

21:34

Pärnu rannapargis saab näha okstest valmistatud skulptuuri

21:29

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

21:29

Nädalavahetusel on oodata ilusat ja sooja ilma

21:23

Kaebused Nursipalu harjutusvälja kohta suurendavad Rõuge valla halduskoormust

21:13

Viipekeelsed uudised

21:08

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

20:52

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

20:52

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

09:31

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

12:40

Kaju: Venemaa majandus ei pruugi olla võimeline varsti enam sõda toetama

25.09

Lääs hoiatas Kremlit valmidusest Vene lennukeid alla tulistada

16:10

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

15:19

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 26. september

21:29

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

20:08

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

loe: kultuur

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

18:52

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

16:04

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

loe: eeter

19:56

Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

18:13

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

14:25

"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

12:51

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

17:55

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

17:55

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

17:55

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

15:40

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

15:40

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

15:25

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

13:05

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

12:55

Valimiste eel sagenes elukohaandmete muutmine registris

12:20

Raadiouudised (26.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo