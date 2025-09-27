X!

Zelenski käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu

Välismaa
Volodõmõr Zelenski
Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: Leonardo MUNOZ / AFP/Scanpix
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas reedel koosoleku, kus käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu.

"Viisin läbi koosoleku. Täpsemalt, mis puudutab meie armee lepinguid, siis käskisin lepingukomponenti suurendada," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

Saabusid ka Ukraina välisluureteenistuse ja luure peadirektoraadi teated Venemaa relvatootmise, üldise tööstuse ja rünnatud kütusekompleksi kohta.

"Oleme seadnud uued eesmärgid. Maailm näeb nüüd, et Venemaa on sisenenud olukorda, kus sõda tekitab üha rohkem probleeme nii Venemaa süsteemile endale, Venemaa majandusele kui ka Venemaa ühiskonnale," sõnas president.

Tema sõnul on praegu kriitilise tähtsusega küsimus, kuidas hoiduda Venemaale agressioonisõja pärast avaldatava surve leevendamisest.

"Sanktsioonid, kaubanduspiirangud Venemaaga, piirangud skeemidele, mida nad kasutavad ja millest kasu lõikavad – kõik see toimib. Me eeldame, et Euroopa Liit kiidab heaks 19. sanktsioonide paketi. Me ootame samme Ameerika Ühendriikidelt," lisas Zelenski.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: Interfax-BNS

Zelenski käskis suurendada armee lepinguliste töötajate arvu

