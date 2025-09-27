X!

Iga-aastane militaarõppus Orkaan pani üksused proovile Saaremaal

Eesti
Õppus Orkaan.
Õppus Orkaan. Autor/allikas: Eesti Kaitsevägi
Eesti

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna üksuste lahinguvalmiduse tõstmiseks toimus iga-aastane militaarõppus Orkaan ühtaegu nii Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal kui ka Läänemaal. Õppuse suuremad taktikalised tegevused koos liitlastega toimusid laupäeval ja toimuvad ka pühapäeval Saaremaal.

Liitlased Prantsusmaalt mängivad tänavusel Orkaanil n-ö pahasid oma muljetavaldava tehnika ja oskustega. Saaremaa kaitseliitlased varitsevad neid.

"Liitlastega on väga oluline harjutada koostööd. Kui olukord päriselt nõuab liitlaste siirmist Eestisse, siis oleme valmis nendega koostööd tegema ja koheselt neid integreerima enda kaitseplaanidesse," lausus lääne maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Raigo Paimla.

Saaremaa maleval oma koptereid vastu panna polnud, aga mehed ütlesid, et ka neil on varustus viimase peal.

"Kui ma kunagi kaitseliiduga 2012. aastal liitusin, siis sellest varustusest ei ole minu seljas enam mitte ühtegi elementi," sõnas kaitseliitlane Risto Pajust.

Metsas põõsaste vahel asub õppuste staap, mis on nii hästi tehtud, et välja ei paista. Saaremaa malevapealik kinnitas, et Ukraina sõda on ka Saaremaa meeste moraali ja kaitsetahet suurendanud.

"Kui ma tulin Saaremaale 2018. aastal, siis olen näinud, et mehed tulevad paremini välja ja see trend on pigem kasvusuunas. Neid vingerdajaid on järjest vähem ja vähem," lausus kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kapten Kristjan Kaup.

"Hommikul juba kella kuue paiku hakkas see mürgel peale ja kestab edasi," sõnas veebel Paljust.

Palju on räägitud ka sellest, kuidas Ukraina sõda ja selles kasutatavad droonid on muutnud kogu sõjapidamise strateegiat. Seda teed arendab ka kaitseliit.

"Ega jalaväelasest ei pääse me üle ega ümber. Jalaväelane on ikkagi see alus, aga tehnilisi vahendeid, abivahendeid õhus ja maal - neid me kasutame ja võtame järjest rohkem kasutusse ja õpime kuidas nendega võidelda ja kuidas ise nendega võidelda," ütles Kaup.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

