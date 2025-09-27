X!

Pühapäeval võid sadada vähest hoovihma

ilm
Vihm
Vihm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Pühapäeval jääb Läänemeremaid mõjutama kõrgrõhkkond, mis liigub öösel aeglaselt üle Soome Loode-Venemaale. Ilm püsib sajuta, kuid öötundidel tekib paiguti udu. Kirdest saabub siia ka külmemat õhku. Ka esmaspäeval jäävad Läänemeremaad kõrgrõhuala mõjusfääri. Sademeid karta pole, kuid õhumass on külm. Päeval on sooja 10 kraadi ringis, kuid öösel langeb temperatuur paiguti juba ka kraad miinuspoolele.

Saabuval ööl on pilvisus vähene ja vahelduv, ilm sajuta ning kohati on udu. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s ning õhusooja on 3 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Ka hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, sajuta ning paigutise uduga. Tuul puhub kirdest ja idast kiirusega 2-8, Liivi lahe piirkonnas iiliti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub kirde- ja idatuul kiirusega 4-9, rannikul iiliti kuni 13 m/s. Sooja on oodata 12 kuni 15 kraadi.

Järgnevail päevil on taevas selge, kohati vahelduva pilvisusega.

Nädalal alguses sadu karta pole, kuid kolmapäeval võib saartel vähest hoovihma tulla. Neljapäev tuleb olulise sajuta. Õhutemperatuur langeb senisega võrreldes lausa mitme kraadi võrra. Päeval on sooja keskmiselt 11, teisipäeval 10 kraadi. Öösel on keskmine temperatuur esmaspäeval 2, teisipäeval 1 ning edasi juba vaid 0 kraadi. See tähendab, et paiguti esineb öökülma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

