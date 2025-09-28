- Venemaa korraldas Ukrainale suure drooni- ja raketirünnaku;

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Ukraina pealinna Kiievit ja teisi riigi piirkondi sadade droonide ja ligi 50 raketiga, tappes vähemalt neli ja vigastades kümneid inimesi. Tegemist oli ühe kõige kauakestvama õhurünnakuga Kiievi vastu täiemahulise sõja algusest saadik. Õhurünnaku alguses sulges naaberriik Poola oma õhuruumi kahe kagupoolse linna lähedal ja seadis õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 28. septembril kell 12.30:

- Venemaa alustas Ukraina vastu suurt drooni- ja raketirünnakut;

- Poola tõstis Ukrainas käiva raketirünnaku tõttu oma hävitajad õhku;

- Ukraina droonirünnak peatas naftapumpla töö Tšuvaššias;

- Ukraina plaanib suuri relvatehinguid USA-ga;

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Ukraina pealinna Kiievit ja teisi riigi piirkondi sadade droonide ja ligi 50 raketiga, tappes vähemalt neli ja vigastades kümneid inimesi. Tegemist oli ühe kõige kauakestvama õhurünnakuga Kiievi vastu täiemahulise sõja algusest saadik.

Ukraina sõjavägi teatas, et Venemaa lasi öö jooksul välja 595 drooni ja 48 raketti ning tema õhukaitse tulistas alla 568 drooni ja 43 raketti. Rünnaku peamine sihtmärk oli pealinn Kiiev.

President Volodõmõr Zelenski ütles sotsiaalmeedia vahendusel, et rünnak kestis üle 12 tunni ja põhjustas ulatuslikku kahju Kiievi kardioloogiakliinikule, tehastele ja elamutele.

Zelenski kutsus rahvusvahelist üldsust üles tegutsema otsustavalt, et katkestada Venemaa energiatulud, mille abil Moskva rahastab oma sõjategevust. Ukrainal pole seni õnnestunud veenda USA presidenti Donald Trumpi Venemaale täiendavaid sanktsioone kehtestama. "Otsustavate tegude aeg on ammu käes ja me loodame tugevale reageeringule Ameerika Ühendriikidelt, Euroopalt, G7-lt ja G20-lt," ütles ta Telegrami sõnumsiderakenduses.

Uudisteagentuuri Reuters andmeil lõppes õhuhäirekell 9.13 hommikul, olles kestnud peaaegu seitse tundi järjest.

Zelenski sõnul oli rünnak suunatud mitmele piirkonnale riigi põhja-, kesk- ja lõunaosas, sealhulgas Kiievist kagus asuvale Zaporižžja linnale, kus võimude sõnul sai vigastada vähemalt 16 inimest.

Sotsiaalmeedias avaldatud videote kohaselt sai Zaporižžjas mitu hoonet rängalt kahjustada ja neis puhkesid tulekahjud.

Hädaabiteenistuste teatel hukkus vähemalt neli inimest ja kohalikud võimud teatasid 67 haavatust üle riigi.

Venemaa alustas ööl vastu pühapäeva suurt raketi- ja droonirünnakut Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, kasutades rakettide väljasaatmiseks ka raskepommitajaid.

Sõda jälgivate meediakanalite teatel tõusid Murmanski oblastis asuvast Olenja lennuväebaasist kohaliku aja järgi umbes kell 1.45 õhku viis Vene kaugpommitajat Tu-95. Umbes kell 2.25 teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsioon, et Venemaal on õhku tõstnud Kinžali rakette kandvad lennukid MiG-31K, mispeale kuulutati kogu Ukrainas välja õhuhäire.

Ukraina õhujõud andsid kell 3.52 välja hoiatuse, et Venemaa oli tõenäoliselt saatnud Saraatovi oblastis asuvast Engelsi lennuväebaasist teele pommitajad Tu-95.

Öö jooksul ohustasid Kiievit ja teisi linnu Shahed-tüüpi droonide parved ning Kiievi linnapea Vitali Klitško teatas, et pealinnas hävis droonirusude tõttu osaliselt viiekorruseline hoone.

Mitmes linnaosas sai elamutaristu kahjustada, teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Tõmõr Tkatšenko. Vähemalt kaks inimest sai vigastada, kellest üks on hospitaliseeritud.

Kiievi oblastis puhkesid rünnaku ajal mitmete pealinnaäärsete linnade elumajades ja hoonetes tulekahjud, teatasid piirkondlikud võimud. Päästeteenistused töötavad endiselt rünnakupaikades.

Lisaks on mitmed muud Ukraina piirkonnad pühapäeva varahommikuse seisuga endiselt Venemaa ballistiliste ja tiibrakettide tõttu ohus. Plahvatustest on teatatud lisaks Kiievile veel ka Zaporižžjas ja Hmelnõtskõis.

Zaporižžjas sai rünnakus kahjustada kool ning ühes kõrghoones puhkes tulekahju, teatas piirkonna kuberner Ivan Fedorov. Linnas sai vigastada neli inimest.

Venemaa on 2025. aasta kevadest ja suvest alates intensiivistanud oma õhurünnakute ulatust Ukrainas. Talve lähenemise eel on Ukraina juhid hoiatanud kodanikke Venemaa massiivsete rünnakute eest, mis püüavad purustada riigi energiataristut.

Poola tõstis Ukrainas käiva raketirünnaku tõttu oma hävitajad õhku

Poola ja seal asuvate NATO liitlaste lennukid tõusid ööl vastu pühapäeva õhku seoses Venemaa ulatusliku raketirünnakuga Ukrainale.

"Järjekordsed hävitajapaarid on välja saadetud ning maapealsed õhutõrje- ja radarisüsteemid on viidud kõrgendatud valmisolekusse," seisab Poola relvajõudude operatiivjuhatuse teates, mis sotsiaalmeedias avaldati.

Selles märgitakse, et Venemaa kaugpommitajate tegevuse tõttu, mis osalevad rünnakus Ukrainale, on Poola ja liitlaste lennukid alustanud Poola õhuruumi patrullimist.

Poola relvajõud rõhutasid, et käivitatud meetmed on ennetava iseloomuga ja nende eesmärk on tagada õhuruumi turvalisus ja kaitsta kodanikke, eriti kõrgendatud ohuga külgnevatel aladel.

Poola relvajõudude operatiivjuhatus teatas, et jälgib olukorda ning on valmis koheseks reageerimiseks.

Ukraina droonirünnak peatas naftapumpla töö Tšuvaššias

Ukraina droonirünnak seiskas laupäeva varahommikul Venemaal Tšuvaššias asuva Tõngovatovo naftapumbajaama töö.

Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et tema pikamaadroonid tabasid 27. septembri öösel Tõngovatovo kütusepumplat, mis asub Ukrainast 1000 kilomeetri kaugusel Konari asulas Tšuvašši Vabariigis.

Tšuvašši Vabariigi juht kinnitas sotsiaalmeedias tehtud postituses tabamust ja teatas, et jaama töö on ajutiselt peatatud.

The head of the Chuvash Republic reports a drone attack on an oil pumping station. Operations at the facility have been suspended!!



This concerns the Tingovatovo oil pumping station, located between Kazan and Nizhny Novgorod.



An oil and petroleum product pipeline run there. pic.twitter.com/0pPKE1MIuL — Evgen Istrebin (@evgen1232007) September 27, 2025

SBU on oma allikatest saanud kinnitust teabe kohta pumbajaamale tekitatud purustuste kohta koos sellele järgnenud põlenguga. Nafta transport läbi selle jaama on praegu peatatud, vahendas väljaanne LIGA.net.

"SBU jätkab sanktsioonide kehtestamist Venemaa naftasektori vastu, mis toob agressorriigile Ukraina-vastase sõja pidamiseks vajalikke vahendeid. Töö naftadollarite vähendamiseks Venemaa eelarves jätkub," ütles SBU allikas.

Ukraina plaanib suuri relvatehinguid USA-ga

Ukraina delegatsioon töötab sel sügisel Ameerika Ühendriikides, et viia lõpule kokkulepped USA relvade ostmiseks ja Ukrainas toodetud droonide ekspordiks, teatas president Volodõmõr Zelenski laupäeval Kiievis toimunud pressikonverentsil.

Presidendi kommentaarid järgnevad tema hiljutisele visiidile USA-sse, kus ta kohtus president Donald Trumpiga ja pidas ÜRO Peaassamblee kõrval mitmeid läbirääkimisi maailma liidritega.

Ukraina plaanib nii "megatehingut" – suurt kokkulepet Ameerika relvade ostmise kohta – kui ka "droonitehingut", et müüa Ameerika Ühendriikidele Ukraina mehitamata süsteeme, ütles Zelenski.

"Oleme läbi arutanud peamised üksikasjad, jõudnud kokkuleppele (USA) presidendiga ja nüüd liigume edasi praktilise rakendamise juurde," ütles Zelenski.

Kiiev on koostanud nimekirja relvadest, mida soovib USA-lt osta, koguväärtuses umbes 90 miljardit dollarit, ütles Zelenski. Ukraina on huvitatud ka eraldi lepingutest muud tüüpi relvade, eriti kaugmaarakettide ostmiseks.

Zelenski ütles, et ta ei saa sellise lepingu kohta rohkem üksikasju avaldada, kuna tegemist on "väga tundliku teemaga".

Briti väljaanne The Telegraph kirjutas reedel, et Zelenski palus Trumpi nende kohtumise ajal ÜRO-s varustada Ukrainat rakettidega Tomahawk, mille lennukaugus on kuni 2500 kilomeetrit ja lõhkepea kaal 450 kilogrammi, mis ületab märksa kõigi seni lääneriikidelt saadud kaugmaarakettide võimekuse.

Zelenski ütles, et valitsus valmistab ette ka Ukrainas toodetud relvade kontrollitud eksporti riikidesse väljaspool USA-d. Selle raames ekspordib Ukraina oma ülemäärast sõjavarustust ja kasutab saadud tulu kiiresti vajaminevate relvade ostmiseks.

See skeem on mõeldud Ukraina sõjaliste vajaduste rahuldamiseks, kuigi president tunnistas, et see võib olla mõnede kaitseettevõtete jaoks pettumus.

"Ma ei ole kindel, et kõik meie ettevõtted on rahul – nad tahavad müüa kõike korraga kõikjal –, kuid loomulikult on meie prioriteet Ukraina armee varude täiendamine," ütles Zelenski. "Ja see on igal juhul meie prioriteet kuni sõja lõpuni, seega eksporti kontrollitakse kuni sõja lõpuni."

Ukraina kavatseb sõlmida ekspordilepinguid Ameerika Ühendriikide, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika riikidega, ütles Zelenski, lisades, et mitmed Aafrika riigid on juba esitanud oma ettepanekud ja Kiiev on juba otsustanud, milline riik saab tema esimeseks partneriks.

Rohkem üksikasju avalikustatakse lähitulevikus, lubas Zelenski.

President kinnitas ka, et Ukraina on saanud Iisraelilt Patriot õhukaitsesüsteemi, mis on juba kuu aega töös olnud, ning ütles, et sügisel on oodata veel kahe Patrioti saabumist Saksamaalt.