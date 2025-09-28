Moldovas algasid riigi tulevikku määravad parlamendivalimised

Moldovas toimuvad pühapäeval parlamendivalimised, mis otsustavad, kas riik jätkab kurssi ühinemiseks Euroopa Liiduga või langeb Venemaa mõjusfääri.

Moldova hääleõiguslikud kodanikud, keda on valijate registris 3 299 396, valivad proportsionaalse süsteemi alusel parlamendi 101 saadikut, kelle ametiaeg kestab neli aastat.

Kõige rohkem valijaid elab pealinnas Chişinăus – 664 442 inimest. Valijate koguarvust elab 2 763 678 Dnestri paremal kaldal, 277 094 separatistlikus Transnistria piirkonnas ja 258 624-l puudub Moldovas alaline elukoht, mis tähendab, et need inimesed asuvad tõenäoliselt välismaal.

Valimisjaoskonnad on pühapäeval avatud kella seitsmest kuni üheksani õhtul (Moldova on Eestiga samas ajavööndis – toim.).

Valimistel on avatud kokku 2274 valimisjaoskonda. Neist 1973 asub Moldovas, sealhulgas 12 Transnistria piirkonna elanikele. Chişinăus on avatud 313 valimisjaoskonda.

Välismaal on avatud 40 riigis 301 valimisjaoskonda. See on 70 võrra rohkem kui 2024. aasta oktoobri presidendivalimisteks avatud 231 valimisjaoskonda 37 riigis. Kõige rohkem valimisjaoskondi on Itaalias, 75. Saksamaal on 36 valimisjaoskonda, Prantsusmaal 26, Ühendkuningriigis 24 ja Rumeenias 23 jaoskonda.

Neli valimisjaoskonda on avatud Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Norras, Rootsis, Soomes, Islandil, Jaapanis, Korea Vabariigis, Austraalias ja Uus-Meremaal elavatele Moldova kodanikele, kes saavad hääletada posti teel.

Samal ajal on Venemaal avatud ainult kaks valimisjaoskonda – neist üks Moldova saatkonnas Moskvas.

Venemeelne opositsioon kritiseeris keskvalimiskomisjoni ja välisministeeriumi otsust avada Venemaal nii vähe jaoskondi, väites, et võimud piiravad sellega Venemaal elavate Moldova kodanike hääleõigust. Opositsioon usub ka, et Dnestri jõe vasakkaldal asuv separatistliku Transnistria elanike hääleõigust piiratakse, kuna Dnestri paremal kaldal on avatud neile ainult 12 valimisjaoskonda – 29 vähem kui eelmise aasta presidendivalimistel.

Valimistele on registreerunud 18 nimekirja – 15 parteid ja kolm valimisliitu ning neli sõltumatut kandidaati. Parlamenti pääsemiseks peavad parteid koguma vähemalt viis protsenti häältest, valimisliidud vähemalt seitse protsenti ja sõltumatud kandidaadid vähemalt kaks protsenti häältest.

Kõigi arvamusküsitluste kohaselt toimub valimiste peamine lahing valitseva Euroopa-meelse Aktsiooni ja Solidaarsuse Partei (PAS) ning Venemaa-orientatsiooni pooldavate Sotsialistide, Kommunistide, Moldova Tuleviku ja Moldova Südame Patriootliku Bloki vahel. PAS-parteid toetab president Maia Sandu, Patriootlikku Blokki aga juhivad Moldova endised presidendid Igor Dodon ja Vladimir Voronin.

Keskvalimiskomisjon akrediteeris valimiste jälgimiseks ligikaudu 1500 riiklikku ja rahvusvahelist vaatlejat.

Moldova võimud ja lääne ajakirjandus on näidanud, kui massiivselt on Venemaa sekkunud parlamendivalimistesse, ujutades sotsiaalmeedia üle valeinfoga, hirmutades moldovlasi ning püüdes otseselt inimesi rahaga ära osta.