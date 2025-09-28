X!

"Ukraina stuudios" kell 18.45: Riho Terras ja Raivo Vare

Pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kindral reservis Riho Terras ja majandusekspert Raivo Vare.

Euroopa lennuväljade ümbruses lendavad tundmatut päritolu droonid ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on kutsunud üles looma idapiiri kaitseks droonimüüri. Kas kantsler Friedrich Merzi meelemuutus Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuks viib lõpuks otsuseni, et selle raha eest hakatakse Ukrainat sõjaliselt abistama? Neid teemasid selgitab Euroopa Parlamendi liige, kindral reservis Riho Terras.

Samal ajal süveneb Venemaal bensiinipuudus, mille põhjuseks on Ukraina edukad ja täpselt sihitud löögid naftatöötlemisrajatiste pihta. USA president Donald Trump kutsus NATO liikmesriike, eraldi ka Türgit, lõpetama nafta ja gaasi ostmine Venemaalt. Kuidas see kõik mõjutab Venemaa majanduse väljavaateid sõjapidamist jätkata, selgitab majandusekspert Raivo Vare.

Saatejuht on Reimo Sildvee. 

Toimetaja: Valner Väino

