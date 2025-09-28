X!

Nädal algab päikesepaisteliselt, kuid jahedalt

Autor/allikas: Siim LõvI /ERR
Esmaspäev tuleb päikesepaisteline ja sademeid oodata pole. Sooja on kuni 12 kraadi.

Pühapäevast ilma kujundas ulatuslik kõrgrõhuala, mis jääb ka esmaspäeval Loode-Venemaa kohale ja mille serv ulatub üle Baltimaade ja Skandinaavia. Valitseb külm õhumass ning ilm on laialdaselt selge ja kuiv.

Öö vastu esmaspäeva on valdavalt selge ja paiguti udutab. Puhub nõrk idakaare tuul, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni 11 kraadi, maapinnal aga laialdaselt 0 kuni -3 kraadi.

Hommik on selge ja saartel vähese pilvisusega ning mandril on veel paiguti udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, läänerannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku -1 kuni +4, rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Päev tuleb päikesepaisteline, mõnel pool vähese pilvisusega ja sademeid oodata pole. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.

Nädala ülejäänud tööpäevad tulevad samuti olulise sajuta, kuid üpris jahedad.

Öine õhutemperatuur jääb teisipäevast reedeni vahemikku -4 kuni +3 kraadi, rannikul on aga tunduvalt soojem, 9 kuni 10 kraadi, ning päevane õhusoe kerkib 11 kuni 13 kraadini. Tuul on nõrk, puhudes valdavalt idakaarest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

