Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pühapäeval lootust, et järgmisel nädalal võetakse vastu 19. sanktsioonipakett Venemaa vastu ja Ühendriigid rakendavad jõulisi meetmeid, et sundida Venemaad oma seisukohti muutma. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina ründas Venemaal Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 29. septembril kell 5.40:

- Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale;

- Meedia: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast.

Kellogg: Trump andis Ukrainale loa kauglöökideks Venemaa pihta

Donald Trumpi eriesindaja Keith Kellogg ütles, et USA lubab teatud juhtudel Ukrainal anda kaugmaalööke Venemaa pihta.

Telekanali Fox News ajakirjanik küsis Kelloggilt, kas Ukraina võib anda kauglööke Venemaa pihta ning kas Trump on selleks loa andnud.

"Ma arvan, et lugedes tema öeldut, asepresident Vance'i ja välisminister Rubio öeldut, on vastus jaatav. Kasutage võimet anda lööke sügavale, ei ole selliseid asju nagu varjupaigad," vastas Kellogg.

Kellogg märkis, et lõplik otsus, kas Ukraina võib kaugmaalööke Venemaa pihta anda, on juhtumipõhiselt Trumpi teha, vahendas The Kyiv Independent.

Vance kinnitas pühapäeval veel, et USA võimud arutavad Ukraina taotlust rakettide Tomahawk saamiseks. Kellogg ütles, et lõplikku otsust pole veel tehtud.

Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pühapäeval lootust, et järgmisel nädalal võetakse vastu 19. sanktsioonipakett Venemaa vastu ja Ühendriigid rakendavad jõulisi meetmeid, et sundida Venemaad oma seisukohti muutma.

Zelenski rääkis, et Venemaa on lükanud tagasi kõik rahuettepanekud ning väärib seetõttu karmi survet.

"Sel nädalal ootame Euroopalt otsuseid sellise surve osas ehk vähemalt tuleks kehtestada uus, 19. sanktsioonipakett," ütles Zelenski.

"On eriti oluline, et sanktsioonid tabaksid valusalt Venemaa energiakaubandust ja kogu Venemaa tankerilaevastiku taristut," lisas president.

"Lisaks on nüüd luureinfot, et venelased kasutavad tankereid Euroopa riikide vastu saadetavate droonide väljalaskmiseks ja juhtimiseks," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea sõnul on see täiendav tõend, et Läänemeri ja teised mered tuleks sulgeda Vene tankeritele või vähemalt varilaevastikule.

"Loodame ka Ühendriikide jõulistele sammudele. Rääkisime president Donald Trumpiga sellest, mis võiks Venemaad tõeliselt sundida oma seisukohti muutma ja sõda lõpetama," ütles Zelenski.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP

Meedia: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina ründas Venemaal Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast. Kohalikud elanikud teatasid, et tehases puhkes tulekahju. Tehas toodab elektroonilise sõjapidamise seadmeid, mõõtevahendeid, vahendas Ukrainska Pravda.