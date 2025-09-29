X!

Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale

Välismaa
Ukraina sõjaväelased
Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pühapäeval lootust, et järgmisel nädalal võetakse vastu 19. sanktsioonipakett Venemaa vastu ja Ühendriigid rakendavad jõulisi meetmeid, et sundida Venemaad oma seisukohti muutma. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina ründas Venemaal Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 29. septembril kell 5.40:

- Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale;

- Meedia: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast.

Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pühapäeval lootust, et järgmisel nädalal võetakse vastu 19. sanktsioonipakett Venemaa vastu ja Ühendriigid rakendavad jõulisi meetmeid, et sundida Venemaad oma seisukohti muutma.

Zelenski rääkis, et Venemaa on lükanud tagasi kõik rahuettepanekud ning väärib seetõttu karmi survet.

"Sel nädalal ootame Euroopalt otsuseid sellise surve osas ehk vähemalt tuleks kehtestada uus, 19. sanktsioonipakett," ütles Zelenski.

"On eriti oluline, et sanktsioonid tabaksid valusalt Venemaa energiakaubandust ja kogu Venemaa tankerilaevastiku taristut," lisas president.

"Lisaks on nüüd luureinfot, et venelased kasutavad tankereid Euroopa riikide vastu saadetavate droonide väljalaskmiseks ja juhtimiseks," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea sõnul on see täiendav tõend, et Läänemeri ja teised mered tuleks sulgeda Vene tankeritele või vähemalt varilaevastikule.

"Loodame ka Ühendriikide jõulistele sammudele. Rääkisime president Donald Trumpiga sellest, mis võiks Venemaad tõeliselt sundida oma seisukohti muutma ja sõda lõpetama," ütles Zelenski.

Meedia: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina ründas Venemaal Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast. Kohalikud elanikud teatasid, et tehases puhkes tulekahju. Tehas toodab elektroonilise sõjapidamise seadmeid, mõõtevahendeid, vahendas Ukrainska Pravda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:12

Moldova valimised võidab esialgsete tulemuste kohaselt euroopameelne partei

06:05

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

05:50

Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale

05:01

Üksmeel riigikogus: volikogu kandidaadilt ei pea pärima, kus on ta kodu

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

28.09

Meier aitas Eesti naiskonna Põhjamaade triali MV-l teiseks

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga Uuendatud

28.09

Tamm käis EMV finaaletapil autot näitamas: tahtsime fännidele silmailu tuua

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar Uuendatud

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga Uuendatud

28.09

Hiinas avati liiklusele maailma kõrgeim sild

27.09

Lavrov ÜRO-s: Moskval ei ole kavatsust Euroopa riike rünnata

28.09

Moldova president valimisjaoskonnas: meie riik on ohus Uuendatud

28.09

Eesti idapiiri taga suri 25 inimest metanooli joomise tõttu

27.09

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

28.09

Vare: bensiinipuudus teeb sõja Ukrainas venelastele nähtavaks

28.09

Uuring: mobiilne internet toimib Eestis hästi, kaabliühendused on aga kallid

26.09

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

ilmateade

loe: sport

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

28.09

Meier aitas Eesti naiskonna Põhjamaade triali MV-l teiseks

28.09

Tamm käis EMV finaaletapil autot näitamas: tahtsime fännidele silmailu tuua

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar Uuendatud

loe: kultuur

06:05

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

Anu Viltrop: kes on (muuseumitöötaja) madalas palgas süüdi?

28.09

Arvustus. Turvaline talendifestival Reeperbahnil

28.09

Arvustus. "Vana Veenus": naine, sina oled kena … ka vanemana

loe: eeter

28.09

Toeta oma lemmikut: "Klassikatähed 2025" hääletusliinid on avatud

28.09

Galerii: Von Bomb lõi ehituses oleva telemaja aiale uue tänavakunsti teose

28.09

Sandra Sillamaa: kutsume Sadu stuudiosessioone teraapiasessioonideks

28.09

Kaheksa küsimust klassikatähele: Havryil Sydoryk

Raadiouudised

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

28.09

Soomaa veisekasvatajad on hädas sagenenud hundirünnakutega

28.09

Päevakaja (28.09.2025 18:00:00)

27.09

Jahe kevad ja vihmane suvi vähendasid õunasaaki

27.09

Jõgeval näidati avalikkusele künnirobotit

27.09

Päevakaja (27.09.2025 18:00:00)

27.09

Moldova homsed parlamendivalimised otsustavad riigi kursi

27.09

Tallinnas on erakondade seas võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid

26.09

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

26.09

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo