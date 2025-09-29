Tallinn ühendab Reidi tee ja Poska tänava rattateega

Projektiga kavandatav rattatee hakkab ühendama Reidi teed ja Poska tänavat ning tuleb olemasoleva jalgtee asemele.

Kavandatud on kolme meetri laiune punase pigmendiga asfaltkattega jalgrattatee ja 2,5 meetri laiune sillutiskivikattega jalgtee, seisab Tallinna kodulehel.

Tallinna veebilehe kirjutab, et jalgtee katendi valik lähtub ala pargilikust iseloomust ning võimaldab mugavat liiklemist ka lapsevankri, rulaatori ning ratastooliga. Projekteeritav ala hõlmab ka Narva maantee ja Poska tänava ristmikku.

Samuti uuendab linn valgustust.

Projekti seletuskirjas seisab, et projektlahenduse realiseerimiseks puid likvideerida vaja ei ole, küll aga mõned põõsad. Samas seisab seal, et siiski neliu puud tuleb maha võtta. "Haljastuse hinnanguga on potentsiaalselt murdumisohtlikuks hinnatud neli V väärtusklassi puud: kaks paplit, vaher ning sookask. Need tuleb pargist likvideerida, et tulevikus

vältida võimalikke ohtlikke olukordi," seisab projektis.

Vastavalt Tallinna linna määrusele tuleb käesoleva ehitusprojekti raames

likvideeritava puu haljastusväärtus kompenseerida vastavas mahus uushaljastuse istutustega.

Poska-Reidi tee vahelise kergliiklustee ehitustööd algasid 22. septembril ning nende lepinguline tähtaeg on 10. detsembril.