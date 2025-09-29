Otse kell 15.40: Michali ja Dombrovskise pressikonverents
Esmaspäeval kohtub peaminister Kristen Michal Stenbocki majas Euroopa Komisjoni majanduse, tootlikkuse, rakendamise ja lihtsustamise voliniku Valdis Dombrovskisega. Kell 15.40 annavad Michal ja Dombrovskis lühikese pressikonverentsi, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverents on inglise keeles.
Kohtumisel käsitletakse Euroopa Liidu õiguse lihtsustamise võimalusi, digieuro mõju finantsteenuste toimepidevusele, uue EL-i pikaajalise eelarveraamistiku kujundamist ning Venemaa külmutatud varade kasutuselevõttu Euroopa Liidus.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi