Otse kell 15.40: Michali ja Dombrovskise pressikonverents

Esmaspäeval kohtub peaminister Kristen Michal Stenbocki majas Euroopa Komisjoni majanduse, tootlikkuse, rakendamise ja lihtsustamise voliniku Valdis Dombrovskisega. Kell 15.40 annavad Michal ja Dombrovskis lühikese pressikonverentsi, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis.