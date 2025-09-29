X!

Otse kell 15.40: Michali ja Dombrovskise pressikonverents

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.
Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis. Autor/allikas: Välisministeerium
Esmaspäeval kohtub peaminister Kristen Michal Stenbocki majas Euroopa Komisjoni majanduse, tootlikkuse, rakendamise ja lihtsustamise voliniku Valdis Dombrovskisega. Kell 15.40 annavad Michal ja Dombrovskis lühikese pressikonverentsi, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverents on inglise keeles.

Kohtumisel käsitletakse Euroopa Liidu õiguse lihtsustamise võimalusi, digieuro mõju finantsteenuste toimepidevusele, uue EL-i pikaajalise eelarveraamistiku kujundamist ning Venemaa külmutatud varade kasutuselevõttu Euroopa Liidus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

