X!

USA seisab ajaloo suurima riigitöötajate lahkumislaine ees

Välismaa
Meeleavaldus riigitöötajate toetuseks
Meeleavaldus riigitöötajate toetuseks Autor/allikas: SCANPIX/Gent Shkullaku/ZUMA Press Wire
Välismaa

USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub riigi ajaloo suurimaks lahkumislaineks, kui ligi 275 000 riigitöötaja lahkumisavaldus jõustub, kirjutab The Guardian.

Kongressil on teisipäeval tähtaeg, et kiita heaks täiendav rahastus või riskida valitsuse töö seiskumisega. Valge Maja on andnud föderaalasutustele korralduse koostada plaanid töötajate massiliseks koondamiseks juhuks, kui parteidevahelise vastasseisu tõttu ei sünni kokkulepet.

Trumpi administratsiooni pakutud lahkumisprogramm (DRP) võimaldas föderaaltöötajatel üle anda oma tööülesanded, lahkuda oma ametikohalt ning minna administratiivsele puhkusele. Paljude töötajate jaoks, kes valisid programmi, on nende viimane tööpäev teisipäeval.

Töötajad, kes valmistuvad lahkuma, on kirjeldanud, kuidas kuude pikkune "hirm ja ähvardamine" pani neid tundma, et neil ei olnud muud valikut kui töölt lahkuda.

"Föderaaltöötajad teevad tööd missioonitunde pärast. Kui see missioon neilt ära võetakse, kui neid süüdistatakse, kui nende töökeskkond on ebakindel ja kui nende töö- ja eraelu tasakaal rikutakse, siis nad lahkuvad," ütles The Guardianile pikaajaline töötaja Föderaalse Hädaabihalduse Agentuurist (FEMA). "Sellepärast ma lahkusin."

Lahkumisprogrammi kogumaksumuseks on planeeritud 14,8 miljardit dollarit ning ligi 200 000 selles osalenud töötajat said kaheksa kuu jooksul täispalka ja hüvitisi, selgub juulis avaldatud aruandest.

Trumpi ametnikud väidavad, et see kulu on seda väärt. Personalihaldusameti teatel vähendavad ühekordsed kulud valitsuse pikaajalisi kulutusi.

Valge Maja pressiesindaja sõnul ei kaasne valitsusele "ühtki täiendavat kulu", kuna töötajad oleksid oma palga saanud ka ilma programmi olemasoluta. "Tegelikult on see ajaloo suurim ja tõhusaim tööjõu vähendamise plaan ning see säästab valitsusele aastas 28 miljardit dollarit," lisas pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul on oodatav lahkujate koguarv umbes 275 000 töötajat.

Lisaks on administratsiooni korralduste raames vallandatud veel mitu tuhat föderaaltöötajat.

Tegemist on suurima ühe aasta jooksul toimunud langusega riigitöötajate arvus alates Teisest maailmasõjast, märkis The Guardian.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:15

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

17:14

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

17:13

Ansambel Koer avaldas lühialbumi "Karake"

16:49

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

16:41

Headreadi raamatuaasta blogi: Robert Galbraithi detektiiv Cormoran Strike'i sari

16:17

Eesti kettasportlased saavutasid klubide EM-il kuuenda koha

16:12

Purga: ERSO-le väga suurt lisaraha lähiaastatel ei tule

16:04

The Times: Rootsi poliitikud arutavad tuumarelva hankimist

15:56

ERJK: valimisreklaami pind peab olema turutingimustel saadaval ka teistele

15:45

Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:55

Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga Uuendatud

10:43

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi

28.09

Vare: bensiinipuudus teeb sõja Ukrainas venelastele nähtavaks

28.09

"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

11:20

Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse Uuendatud

28.09

Hiinas avati liiklusele maailma kõrgeim sild

28.09

Eesti idapiiri taga suri 25 inimest metanooli joomise tõttu

06:05

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

Moldova president valimisjaoskonnas: meie riik on ohus Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:49

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

16:17

Eesti kettasportlased saavutasid klubide EM-il kuuenda koha

15:45

Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

15:01

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

loe: kultuur

17:15

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

17:13

Ansambel Koer avaldas lühialbumi "Karake"

16:41

Headreadi raamatuaasta blogi: Robert Galbraithi detektiiv Cormoran Strike'i sari

15:24

"Üks võitlus teise järel" kogus avanädalavahetusel üle 4400 külastuse

loe: eeter

15:27

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

14:13

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

11:59

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

10:18

Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

Raadiouudised

15:40

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

15:25

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

12:50

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

12:25

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

12:00

Suvine kehv ilm kahandas renditõukerataste kasutamist

10:00

Tallinna parkimiskorraldaja vahetus peatas trahvimise kaheks nädalaks

09:50

Erakonnad: volikogu kandidaat ei peaks elukohta tõestama

09:25

Raadiouudised (29.09.2025 09:00:00)

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

28.09

Soomaa veisekasvatajad on hädas sagenenud hundirünnakutega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo