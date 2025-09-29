USA seisab ajaloo suurima riigitöötajate lahkumislaine ees

Kongressil on teisipäeval tähtaeg, et kiita heaks täiendav rahastus või riskida valitsuse töö seiskumisega. Valge Maja on andnud föderaalasutustele korralduse koostada plaanid töötajate massiliseks koondamiseks juhuks, kui parteidevahelise vastasseisu tõttu ei sünni kokkulepet.

Trumpi administratsiooni pakutud lahkumisprogramm (DRP) võimaldas föderaaltöötajatel üle anda oma tööülesanded, lahkuda oma ametikohalt ning minna administratiivsele puhkusele. Paljude töötajate jaoks, kes valisid programmi, on nende viimane tööpäev teisipäeval.

Töötajad, kes valmistuvad lahkuma, on kirjeldanud, kuidas kuude pikkune "hirm ja ähvardamine" pani neid tundma, et neil ei olnud muud valikut kui töölt lahkuda.

"Föderaaltöötajad teevad tööd missioonitunde pärast. Kui see missioon neilt ära võetakse, kui neid süüdistatakse, kui nende töökeskkond on ebakindel ja kui nende töö- ja eraelu tasakaal rikutakse, siis nad lahkuvad," ütles The Guardianile pikaajaline töötaja Föderaalse Hädaabihalduse Agentuurist (FEMA). "Sellepärast ma lahkusin."

Lahkumisprogrammi kogumaksumuseks on planeeritud 14,8 miljardit dollarit ning ligi 200 000 selles osalenud töötajat said kaheksa kuu jooksul täispalka ja hüvitisi, selgub juulis avaldatud aruandest.

Trumpi ametnikud väidavad, et see kulu on seda väärt. Personalihaldusameti teatel vähendavad ühekordsed kulud valitsuse pikaajalisi kulutusi.

Valge Maja pressiesindaja sõnul ei kaasne valitsusele "ühtki täiendavat kulu", kuna töötajad oleksid oma palga saanud ka ilma programmi olemasoluta. "Tegelikult on see ajaloo suurim ja tõhusaim tööjõu vähendamise plaan ning see säästab valitsusele aastas 28 miljardit dollarit," lisas pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul on oodatav lahkujate koguarv umbes 275 000 töötajat.

Lisaks on administratsiooni korralduste raames vallandatud veel mitu tuhat föderaaltöötajat.

Tegemist on suurima ühe aasta jooksul toimunud langusega riigitöötajate arvus alates Teisest maailmasõjast, märkis The Guardian.