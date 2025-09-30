X!

Sõja 1315. päev: Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna

Dnipro pärast Venemaa droonirünnakut
Dnipro pärast Venemaa droonirünnakut Autor/allikas: SCANPIX/State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/REUTERS
Ukraina väed vabastasid Dobropillja vastupealetungi käigus üle 174 ruutkilomeetri territooriumi ja likvideerisid ligi 3200 Vene sõdurit, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski. Venemaa korraldas teisipäeval haruldase päevasel ajal toimunud droonirünnaku Ukraina Dnipro linnale.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 30. septembril kell 19.40:

- Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna;

- Meedia: Ukraina leidis viisi oma õhutõrjeaukude lappimiseks;

- Ukraina erivägi hävitas Krimmis õhutõrjesüsteemi S-400 Triumph radari;

- Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri;

- Rootsi Gripeni hävitajad võivad lähiajal jõuda Ukrainasse;

- Ukraina: Vene droonirünnak tappis Sumõ oblastis neljaliikmelise pere;

- Ukraina luure tappis Venemaal rahvuskaardi eriüksuse alampolkovniku;

- Ukraina siseneb USA, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika relvaturgudele;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit.

Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna

Venemaa korraldas teisipäeval haruldase päevasel ajal toimunud droonirünnaku Ukraina Dnipro linnale, tappes ühe mehe ja vigastades veel 20 inimest. Kahjustada said meditsiiniasutused ning elu- ja büroohooneid, teatasid ametnikud.

Oblasti kuberner Serhi Lõsak ütles, et rünnak tabas tööstuslinna keskust ajal, mil inimesed olid tööl ja lapsed koolis.

Lõsak jagas sotsiaalmeedias videot, kus oli näha, kuidas paks suits tõusis hoonete kohale ning tuletõrjujad võitlesid tulekahjuga.

Lõsak ütles, et süttis üks büroohoone ning kahjustada said veel mitu hoonet ja kümneid autosid.

President Volodõmõr Zelenski esitas taas üleskutse kehtestada Venemaa vastu karmimad sanktsioonid.

"Iga sellise rünnakuga tõestavad venelased, et nende vastu tuleb avaldada tugevat survet," sõnas Zelenski. "Ühine tegutsemine on hädavajalik. Ainult ühtse ja tugeva tegevuse kaudu saab neid terroriste alistada. Venemaa peab vastutama oma tegude eest."

Meedia: Ukraina leidis viisi oma õhutõrjeaukude lappimiseks

Ukraina suurendab püüdurdroonide tootmist, et tulistada Venemaa ründedroone alla odavamalt ja tõhusamalt kui tavapäraste õhutõrjesüsteemidega, kirjutab portaal Unian.

Ärilehe Financial Times andmetel on õhutõrjedroone arendatud vaid aasta, kuid mitu Ukraina ja Euroopa ettevõtet on juba katsetanud lahingus uusi püüdurdroone, mis on võimelised alla tulistama Shahedi-tüüpi ja Gerbera ründedroone.

"Me suurendame tootmist kiires tempos," ​​ütles Alex Roslin drooni Sting tootvast ettevõttest Wild Hornets. Ettevõte tõi oma esimese ründedrooni edukalt alla vähem kui viis kuud tagasi ja väidab, et on sellest ajast alates toonud alla umbes 600 drooni.

FT märkis, et Ukraina vähendab oma moodsate lähi- ja keskmise ulatusega õhutõrjerakettide varu, mis on oluliselt kallimad kui Venemaa Shahedi-tüüpi droonid. Näiteks maksavad Venemaa droonid eri hinnangutelt 35 000 dollarit tükk, samas kui NASAMS õhutõrjesüsteemi AIM-9X rakett maksab üle miljoni dollari.

Samas ühekordselt kasutatav droon Sting maksab 2100 dollarit, ütles Roslin.

Tytan Technologies väidab, et nende droon on loodud täielikult autonoomseks, alates sihtmärgi avastamisest ja stardist kuni tabamuseni. See võimaldab ühel operaatoril kasutada samaaegselt mitut drooni.

Ukraina erivägi hävitas Krimmis õhutõrjesüsteemi S-400 Triumph radari

Ööl vastu teisipäeva hävitas erioperatsioonide vägi okupeeritud Krimmis ründedroonide abil Venemaa  õhutõrjeraketisüsteemi S-400 Triumph radarjaama, teatas erioperatsioonide väe pressiteenistus.

"Ööl vastu 30. septembrit hävitas erioperatsioonide vägi Venemaa õhutõrjeraketisüsteemi S-400 Triumph radarjaama. Erioperatsioonide väe ründedroonid tegid sümboolselt kahjutuks vaenlase kalli õhutõrjesüsteemi, mis oli suunatud spetsiaalselt droonide vastu," teatas pressiteenistus.

Märgitakse, et radarijaam oli S-400 Triumph süsteemi silmad. Ilma jälgimis- ja juhtimiselemendita kaotab süsteem lahingutõhususe.

Ukraina: Vene droonirünnak tappis Sumõ oblastis neljaliikmelise pere

"Täna öösel ründas vaenlane elumaja Krasnopillia hromadas Tšernetštšõna külas," kirjutas oblasti sõjakuberner Oleh Hrõhorov Telegramis.

"Kahjuks ei õnnestunud kedagi päästa. Päästjad leidsid rusude alt nelja inimese surnukehad – hukkusid vanemad ning nende kuue- ja nelja-aastased pojad," ütles Hrõhorov.

Sumõ pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/Svitlana Drahan/AFP

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

Ukraina väed vabastasid Dobropillja vastupealetungi käigus üle 174 ruutkilomeetri territooriumi ja likvideerisid ligi 3200 Vene sõdurit, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Rääkisime ka eraldi sõjaväelastega operatiivolukorrast ja ülemjuhataja esitas oma ettekande. Dobropillja vastupealetungioperatsioon jätkub," ütles Zelenski.

President lisas, et kuulas ära ka ülevaated olukorrast Kupjanskis, Harkivi oblasti piirialadel ning Donetski ja Dnipropetrovski oblastite kokkupuutepunktis asuvatel aladel.

"Olukord on seal keeruline, kuid on oluline, et Ukraina üksused teevad kõik vajaliku oma positsioonide kaitsmiseks," sõnas riigipea.

Zelenski kiitis ka sõjaväelasi, kes hiljuti lasid drooniga alla Vene sõjaväekopteri.

"See saavutus inspireeris paljusid ukrainlasi," kiitis president.

Pokrovski suunal võitlevad Ukraina suurtükiväelased Autor/allikas: SCANPIX/Anatolii Stepanov/SIPA

Rootsi Gripeni hävitajad võivad lähiajal jõuda Ukrainasse

Ukraina kaitseministeeriumi kõrge ametnik kindral Ivan Havrõljuk ütles, et Ukraina saab peagi oma lääne partneritelt juurde hävitajaid. Ta ütles, et Kiiev ootab Rootsi Gripenite, Prantsuse Mirage'ide ja Ameerika F-16 hävitajate saabumist. Ta ei andnud täpsemaid üksikasju kavandatavate tarnete ega nende kuupäevade kohta. 

"Ütleme nii, et kui näete neid Ukraina kohal lendamas, siis saate aru," rääkis Havrõljuk.

Rootsi kaitseministeerium teatas siiski hiljem, et Rootsi ja Ukraina pole veel Gripeni hävitajate tarnimise osas lõplikku kokkulepet saavutanud. 

Ukraina siseneb USA, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika relvaturgudele

Ukraina kavatseb alustada ülejäägis olevate relvade kontrollitud eksporti, mille hulgas on juba saavutatud kokkulepped nelja ekspordiplatvormi rajamiseks Ühendriikidesse, Euroopasse, Lähis-Itta ja Aafrikasse, ütles esmaspäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski märkis, et lepinguid planeeritakse ja tootmist korraldatakse nii, et Ukraina enda arsenalid oleksid piisavalt varustatud.

Ukraina luure tappis Venemaal rahvuskaardi eriüksuse alampolkovniku

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus (GUR) tappis Venemaal Stavropoli krais Tambukani küla lähedal kolm Vene rahvuskaartlast, kelle hulgas oli ka eriüksuse alampolkovnik.

"27. septembril 2025 tapeti Kaukaasia Vabastusliikumise toel Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse eduka operatsiooni tulemusena agressorriigis Stavropoli krais Tambukani küla lähedal kolm rahvuskaartlast," teatas GUR teisipäeval.

Hukkus Venemaa rahvuskaardi alampolkovnik, kes juhtis eriüksust Avangard, tema abi ja autojuht.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 110 560 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 222 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 291 (+1);

- suurtükisüsteemid 33 311 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1505 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1224 (+0);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 346 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 65 303 (+301);

- tiibraketid 3790 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 63 241 (+90);

- eritehnika 3979 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

