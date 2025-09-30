X!

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

Välismaa
Pokrovski suunal võitlevad Ukraina suurtükiväelased
Pokrovski suunal võitlevad Ukraina suurtükiväelased Autor/allikas: SCANPIX/Anatolii Stepanov/SIPA
Välismaa

Ukraina väed vabastasid Dobropillja vastupealetungi käigus üle 174 ruutkilomeetri territooriumi ja likvideerisid ligi 3200 Vene sõdurit, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 30. septembril kell 5.40:

- Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri;

- Rootsi Gripeni hävitajad jõuavad lähiajal Ukrainasse;

- Ukraina siseneb USA, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika relvaturgudele.

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

Ukraina väed vabastasid Dobropillja vastupealetungi käigus üle 174 ruutkilomeetri territooriumi ja likvideerisid ligi 3200 Vene sõdurit, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Rääkisime ka eraldi sõjaväelastega operatiivolukorrast ja ülemjuhataja esitas oma ettekande. Dobropillja vastupealetungioperatsioon jätkub," ütles Zelenski.

President lisas, et kuulas ära ka ülevaated olukorrast Kupjanskis, Harkivi oblasti piirialadel ning Donetski ja Dnipropetrovski oblastite kokkupuutepunktis asuvatel aladel.

"Olukord on seal keeruline, kuid on oluline, et Ukraina üksused teevad kõik vajaliku oma positsioonide kaitsmiseks," sõnas riigipea.

Zelenski kiitis ka sõjaväelasi, kes hiljuti lasid drooniga alla Vene sõjaväekopteri.

"See saavutus inspireeris paljusid ukrainlasi," kiitis president.

Rootsi Gripeni hävitajad jõuavad lähiajal Ukrainasse

Ukraina kaitseministeeriumi kõrge ametnik kindral Ivan Havrõljuk ütles, et Ukraina saab peagi oma lääne partneritelt juurde hävitajaid. Ta ütles, et Kiiev ootab Rootsi Gripenite, Prantsuse Mirage'ide ja Ameerika F-16 hävitajate saabumist. Ta ei andnud täpsemaid üksikasju kavandatavate tarnete ega nende kuupäevade kohta. 

"Ütleme nii, et kui näete neid Ukraina kohal lendamas, siis saate aru," rääkis Havrõljuk.

Ukraina siseneb USA, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika relvaturgudele

Ukraina kavatseb alustada ülejäägis olevate relvade kontrollitud eksporti, mille hulgas on juba saavutatud kokkulepped nelja ekspordiplatvormi rajamiseks Ühendriikidesse, Euroopasse, Lähis-Itta ja Aafrikasse, ütles esmaspäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski märkis, et lepinguid planeeritakse ja tootmist korraldatakse nii, et Ukraina enda arsenalid oleksid piisavalt varustatud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:29

London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

07:02

Nõuetele vastavaid päästjaid on raske leida, nappus on suurim Ida-Virumaal

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

05:54

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

29.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

29.09

"Välisilm" Lvivis: isegi kaugel tagalas annab sõda tunda

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse Uuendatud

29.09

Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

29.09

Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

29.09

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga

ilmateade

loe: sport

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

loe: kultuur

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Alanud Disainiöö tõstab enam kui saja sündmusega fookusesse kaasava disaini

29.09

Merit Maarits: suurkontsertide kõrval ei tohi unustada väikseid kontserdipaiku

29.09

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

loe: eeter

29.09

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

29.09

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

29.09

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

29.09

Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

Raadiouudised

29.09

Päevakaja (29.09.2025 18:00:00)

29.09

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

29.09

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

29.09

Suvine kehv ilm kahandas renditõukerataste kasutamist

29.09

Tallinna parkimiskorraldaja vahetus peatas trahvimise kaheks nädalaks

29.09

Erakonnad: volikogu kandidaat ei peaks elukohta tõestama

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 09:00:00)

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo