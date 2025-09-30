Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 30. septembril kell 5.40:

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

Ukraina väed vabastasid Dobropillja vastupealetungi käigus üle 174 ruutkilomeetri territooriumi ja likvideerisid ligi 3200 Vene sõdurit, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Rääkisime ka eraldi sõjaväelastega operatiivolukorrast ja ülemjuhataja esitas oma ettekande. Dobropillja vastupealetungioperatsioon jätkub," ütles Zelenski.

President lisas, et kuulas ära ka ülevaated olukorrast Kupjanskis, Harkivi oblasti piirialadel ning Donetski ja Dnipropetrovski oblastite kokkupuutepunktis asuvatel aladel.

"Olukord on seal keeruline, kuid on oluline, et Ukraina üksused teevad kõik vajaliku oma positsioonide kaitsmiseks," sõnas riigipea.

Zelenski kiitis ka sõjaväelasi, kes hiljuti lasid drooniga alla Vene sõjaväekopteri.

"See saavutus inspireeris paljusid ukrainlasi," kiitis president.

Rootsi Gripeni hävitajad jõuavad lähiajal Ukrainasse

Ukraina kaitseministeeriumi kõrge ametnik kindral Ivan Havrõljuk ütles, et Ukraina saab peagi oma lääne partneritelt juurde hävitajaid. Ta ütles, et Kiiev ootab Rootsi Gripenite, Prantsuse Mirage'ide ja Ameerika F-16 hävitajate saabumist. Ta ei andnud täpsemaid üksikasju kavandatavate tarnete ega nende kuupäevade kohta.

"Ütleme nii, et kui näete neid Ukraina kohal lendamas, siis saate aru," rääkis Havrõljuk.

Ukraina siseneb USA, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika relvaturgudele

Ukraina kavatseb alustada ülejäägis olevate relvade kontrollitud eksporti, mille hulgas on juba saavutatud kokkulepped nelja ekspordiplatvormi rajamiseks Ühendriikidesse, Euroopasse, Lähis-Itta ja Aafrikasse, ütles esmaspäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski märkis, et lepinguid planeeritakse ja tootmist korraldatakse nii, et Ukraina enda arsenalid oleksid piisavalt varustatud.