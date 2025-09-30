USA valitsussektorit ähvardab tööseisak

USA asepresident JD Vance hoiatas esmaspäeval, et valitsussektor liigub tööseisaku poole ning süüdistas tekkinud olukorras demokraate. Tööseisaku vältimiseks peavad vabariiklased ja demokraadid juba teisipäeval jõudma kokkuleppele.

President Donald Trump ja kongressi liidrid ei suutnud esmaspäeval Valges Majas peetud kohtumisel jõuda kokkuleppele tööseisaku vältimiseks. Vance süüdistas seejärel demokraate ning leidis, et nad ei aja õiget asja.

Trump ja Vance kohtusid varem senati vabariiklaste juhi John Thune'i ja esindajatekoja vabariiklasest spiikri Mike Johnsoniga. Kohtumisel osalesid ka demokraadist senati vähemuse juht Chuck Schumer ja esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries, vahendas Financial Times.

Kongressi juhid peavad nüüd teisipäeva lõpuks sõlmima kokkuleppe, et vältida kolmapäeval algavat tööseisakut.

Vabariiklased tegid varem ettepaneku pikendada praegust rahastust kuni 21. novembrini. Demokraadid pole aga vabariiklaste ettepanekut toetanud, leides, et iga lepe peab sisaldama aasta lõpus aeguvate ravikindlustuse toetuste pikendamist.

Tööseisakud on haruldased, kuid häirivad ja kulukad. Sajad tuhanded föderaaltöötajad võidakse saata sundpuhkusele. USA hoidis viimasel hetkel tööseisaku viimati ära märtsis.

Vabariiklastel on kongressi ülemkojas ehk senatis 53 saadikut. Iga rahastamisleping vajab aga vähemalt 60 senaatori toetust.

Märtsis said vabariiklased vajalikud hääled kokku, kuna Schumer ja mõned demokraadid tahtsid toona seisakut vältida ning avaldasid ettepanekule toetust.

Seejärel jäi Schumer aga oma parteikaaslaste kriitika alla, kuna paljud demokraatide toetajad leiavad, et parteijuhid peaksid võtma Trumpi administratsiooni suhtes jõulisema hoiaku.