Meloni kodupartei võitis tähtsas tööstuspiirkonnas valimised

Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia) võitis Marche'i maakonnas toimunud valimised ning peaminister Giorgia Meloni kodupartei jätkab tähtsa tööstuspiirkonna juhtimist. Viimane valimisvõit viitab, et Meloni tugev jalgealune pole löönud kõikuma ning tema partei võib olla 2027. aasta üldvalimiste eel optimistlik.

Ametisolev Marche'i piirkonna juht Francesco Acquaroli saavutas vasaktsentristliku Demokraatliku Partei kandidaadi Matteo Ricci üle kindla võidu. Itaalia Vendade liige Acquaroli on Meloni üks tähtsamaid liitlasi ja kuulub tema lähiringi.

Roomast kirdesse jääv Marche'i piirkond on tähtis tööstuspiirkond, mis varem oli vasakpoolsete parteide tugipunkt. Tööstuse raskused ja rändevastased meeleolud kallutasid aga piirkonna valijad viis aastat tagasi paremale.

"Giorgia Meloni jaoks on see oluline kinnitus, et selline valijaskond, provintside valijaskond, on endiselt tema poolel ja seisab enne järgmisi riiklikke valimisi tema selja taga," ütles Rooma Luissi ülikooli politoloogiaprofessor Lorenzo Castellani.

Opositsioonis olev Demokraatlik Partei sõlmis oma endise tugipunkti tagasivõitmiseks liidu vasakpopulistliku Viie Tähe Liikumisega. Partei aga ei suutnud pettunud valijaid tagasi võita. Ka Ricci tunnistas kaotust ning ütles, et Marche'i rahvas valis järjepidevuse.

Politoloog Ernesto Di Giovanni ütles ajalehele Financial Times, et valijad polnud veendunud liidus, mis varjas suuri sisemisi vastuolusid.

"Valijad ei reageeri sellisele liidule positiivselt, mille ainus põhjus koos püsimiseks on Meloni ja paremtsentristide alistamine," ütles Di Giovanni.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Marche'i valimised loovad pinnase ka üldvalimisteks, mis toimuvad kahe aasta pärast.

Lähiajal toimuvad piirkondlikud valimised veel Calabrias ja Venetos, mis on praegu Meloni partei kontrolli all. Lisaks toimuvad valimised ka vasakpoolsete käes olevates Toscanas ja Puglias. Ainus piirkond, kus oodati tasavägist heitlust, oli Marche.

Castellani sõnul näitab viimane valimisvõit, et Itaalia Vennad on endiselt atraktiivne partei nii väikeettevõtjatele kui ka töölisklassile. Varem eeldas töölisklass, et nende huve esindavad kõige paremini vasakpoolsetega seotud ametiühingud ja muud ühendused.

"Nende (Itaalia Vennad) retoorika on väga otsekohene," ütles Castellani, viidates valitsuse lubadustele tugevdada julgeolekut, piirata sisserännet, kaitsta ettevõtteid ja arendada taristut.

"Acquaroli ütles oma kampaania ajal: Kui te valite minu poolt, oleme keskvalitsusega ühel lainel. Seda ei saanud teine pool öelda," ütles Castellani.