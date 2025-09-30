X!

Meloni kodupartei võitis tähtsas tööstuspiirkonnas valimised

Välismaa
Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Vincenzo Nuzzolese
Välismaa

Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia) võitis Marche'i maakonnas toimunud valimised ning peaminister Giorgia Meloni kodupartei jätkab tähtsa tööstuspiirkonna juhtimist. Viimane valimisvõit viitab, et Meloni tugev jalgealune pole löönud kõikuma ning tema partei võib olla 2027. aasta üldvalimiste eel optimistlik.

Ametisolev Marche'i piirkonna juht Francesco Acquaroli saavutas vasaktsentristliku Demokraatliku Partei kandidaadi Matteo Ricci üle kindla võidu. Itaalia Vendade liige Acquaroli on Meloni üks tähtsamaid liitlasi ja kuulub tema lähiringi. 

Roomast kirdesse jääv Marche'i piirkond on tähtis tööstuspiirkond, mis varem oli vasakpoolsete parteide tugipunkt. Tööstuse raskused ja rändevastased meeleolud kallutasid aga piirkonna valijad viis aastat tagasi paremale. 

"Giorgia Meloni jaoks on see oluline kinnitus, et selline valijaskond, provintside valijaskond, on endiselt tema poolel ja seisab enne järgmisi riiklikke valimisi tema selja taga," ütles Rooma Luissi ülikooli politoloogiaprofessor Lorenzo Castellani. 

Opositsioonis olev Demokraatlik Partei sõlmis oma endise tugipunkti tagasivõitmiseks liidu vasakpopulistliku Viie Tähe Liikumisega. Partei aga ei suutnud pettunud valijaid tagasi võita. Ka Ricci tunnistas kaotust ning ütles, et Marche'i rahvas valis järjepidevuse. 

Politoloog Ernesto Di Giovanni ütles ajalehele Financial Times, et valijad polnud veendunud liidus, mis varjas suuri sisemisi vastuolusid. 

"Valijad ei reageeri sellisele liidule positiivselt, mille ainus põhjus koos püsimiseks on Meloni ja paremtsentristide alistamine," ütles Di Giovanni. 

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Marche'i valimised loovad pinnase ka üldvalimisteks, mis toimuvad kahe aasta pärast. 

Lähiajal toimuvad piirkondlikud valimised veel Calabrias ja Venetos, mis on praegu Meloni partei kontrolli all. Lisaks toimuvad valimised ka vasakpoolsete käes olevates Toscanas ja Puglias. Ainus piirkond, kus oodati tasavägist heitlust, oli Marche. 

Castellani sõnul näitab viimane valimisvõit, et Itaalia Vennad on endiselt atraktiivne partei nii väikeettevõtjatele kui ka töölisklassile. Varem eeldas töölisklass, et nende huve esindavad kõige paremini vasakpoolsetega seotud ametiühingud ja muud ühendused. 

"Nende (Itaalia Vennad) retoorika on väga otsekohene," ütles Castellani, viidates valitsuse lubadustele tugevdada julgeolekut, piirata sisserännet, kaitsta ettevõtteid ja arendada taristut. 

"Acquaroli ütles oma kampaania ajal: Kui te valite minu poolt, oleme keskvalitsusega ühel lainel. Seda ei saanud teine pool öelda," ütles Castellani. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:29

Loomapsühholoog: lõviosa lemmiklooma käitumismuredest viitab valule

11:26

"Kalamaja Blues" pälvis rahvusvahelisel festivalil tunnustuse

11:25

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

11:13

Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

11:09

Nutikella kandmine võib põhjustada terviseärevust

11:06

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

11:05

Meloni kodupartei võitis tähtsas tööstuspiirkonnas valimised

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eesti peaks taliparalümpiat boikoteerima? Uuendatud

10:49

IT-spetsialist: lapsed on Windows 10'st märksa suurem turvarisk

10:45

Õpilaste eestikeelset suhtlust hakkab tulevikus edendama vestlusrobot

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

29.09

Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

11:25

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

29.09

The Times: Rootsi poliitikud arutavad tuumarelva hankimist

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga

ilmateade

loe: sport

11:13

Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eesti peaks taliparalümpiat boikoteerima? Uuendatud

10:39

Audentes/Solarstone teeb Balti liiga debüüdi Võru Barruse vastu

09:47

Eesti veemotosportlane pälvis EM-il hõbemedali

loe: kultuur

11:06

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

08:20

Keelesäuts. Üks igavene ites

08:00

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

loe: eeter

11:29

Loomapsühholoog: lõviosa lemmiklooma käitumismuredest viitab valule

11:26

"Kalamaja Blues" pälvis rahvusvahelisel festivalil tunnustuse

11:09

Nutikella kandmine võib põhjustada terviseärevust

10:49

IT-spetsialist: lapsed on Windows 10'st märksa suurem turvarisk

Raadiouudised

09:50

Päästjaid napib enim Ida-Virumaal

09:50

Asjatundjad: märgistuse muutmine aitaks toiduraiskamist vähendada

09:45

USA avaldas Gaza rahuplaani

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 12 kraadini

09:20

Raadiouudised (30.09.2025 09:00:00)

29.09

Päevakaja (29.09.2025 18:00:00)

29.09

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

29.09

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo