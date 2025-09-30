Läti valitsus nõustus erimeelsustest hoolimata koostööd jätkama

Läti kolmeliikmeline võimuliit jätkab erimeelsustele vaatamata tööd. Koalitsioonis puhkes tüli, kui Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS) otsustas toetada opositsiooni ettepanekut taganeda Istanbuli konventsioonist.

Seim andis möödunud neljapäeval tänu valitsuskoalitsiooni kuuluva ZZS toetusele väliskomisjonile üle opositsioonisaadikute ettepaneku Istanbuli konventsiooni denonsseerimiseks, mis tähendaks sellest väljaastumist.

Läti peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) ütles juba augustis Läti meediale, et kui ZZS toetab opositsiooni ettepanekut, siis ta võib vallandada sotsiaalministri Reinis Uzulnieksi.

Teisipäeval teatas Siliņa, et ei nõua enam sotsiaalministri tagasiastumist, kuid peab ZZS-i toetust opositsiooni plaanile Istanbuli konventsioonist taganeda koalitsioonileppe rikkumiseks.

Koalitsiooni kuuluv Progressiivsete Partei pole selle lahendusega rahul, kuid nad on valmis eelarve nimel koalitsioonis jätkama.

Esmaspäeva pärastlõunal leppisid peaminister ja Uzulnieksi omavahelises vestluses kokku, et Uzulnieks ei kaota oma ministrikohta, kuid ta peab selgitama Istanbuli konventsiooni rakendamisel tehtud edusamme.

Peaminister andis sotsiaalministrile ülesande esitada 7. oktoobril valitsuse istungil aruanne Istanbuli konventsiooni rakendamise ja jälgimise edusammude, teatas riigikantselei.

Siliņa andis Uzulnieksile ka korralduse esindada valitsust seimi väliskomisjoni istungitel, kus käsitletakse seaduseelnõu Istanbuli konventsioonist taganemise kohta, ning teavitada inimõiguste ja avalike asjade komisjoni, sotsiaali- ja töökomisjoni ning õiguskomisjoni konventsiooni rakendamisel tehtud ja kavandatud edusammudest. Minister sai ka korralduse kohtuda kodanikuühiskonna esindajatega, et selgitada naistevastase vägivalla ja peresisese vägivalla ennetamisel ja tõrjumisel tehtud edusamme.

Peaministri ja sotsiaalministri vestlus toimus meedia juuresolekul pärast Siliņa kohtumist teiste ZZS-i ja Progressiivsete esindajatega ning enne koalitsiooniparteide koosolekut.

ZZS tuli konsultatsioonidele võitlusvalmis meeleolus ning andis selgelt mõista, et kui Siliņa vallandab Uzulnieksi, nõuab ZZS mõne teise ministri tagasiastumist.

"Kui nad nõuavad Uzulnieksi tagasiastumist, siis on meie vastus sümmeetriline," ütles üks ZZS-i juhtidest, majandusminister Viktors Valainis. Pärast läbirääkimisi avaldas ta rahulolu tulemusega, rõhutades, et Istanbuli konventsiooni kohustuste küsimusega tegeleb seim, mitte valitsus.

Progressiivsed parteid seevastu ei ole selle lahendusega rahul, kuid nad on samuti valmis oma pahameele alla neelama ning riskima riikliku julgeoleku nimel Istanbuli konventsioonist taganemisega — vähemalt kuni eelarve vastuvõtmiseni.

Koalitsioonisiseste erimeelsuste lahendamine on pigem edasi lükatud kui lahendatud. Pärast eelarve vastuvõtmist plaanivad progressiivsed olukorra uuesti üle vaadata.