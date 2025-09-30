Kell 20 ETV "Valimisstuudios" Pärnu debatt

Kui tugevatel jalgadel seisab Pärnu linna majandus? Kas suvepealinna potentsiaal on piisavalt ära kasutatud? Milliseid ühendusi piirkond vajab ja kuidas sõjatööstus Pärnu jaoks tööle panna?

Stuudios väitlevad Kristel Voltenberg (valimisliit Südamega Pärnu), Kari Maripuu (Parempoolsed), Romek Kosenkranius (Reformierakond), Siim Suursild (Isamaa), Andrei Korobeinik (Keskerakond), Mart Helme (EKRE), Meelis Kukk (valimisliit Pärnu ühendab), Sulev Pikker (Rahvuslased ja konservatiivid).

"Valimisstuudio" esimene osa algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saade jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat" ja spordiuudiseid kell 21.40.

Saatejuhid on Liisu Lass ja Andres Kuusk.