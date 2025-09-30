X!

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

Eesti
Allar Veelmaa
Allar Veelmaa Autor/allikas: ERR
Eesti

Möödunud kolmapäeval pidasid politseinikud Loo alevikus kinni 62-aastase mehe, keda kahtlustatakse lapse seksuaalses ahvatlemises. Meedia andmetel on tegu Loo kooli matemaatikaõpetaja Allar-Reinhold Veelmaaga.

Nii Delfi kui ka Postimees kirjutasid teisipäeval, et Loo kool vallandas staažika matemaatikaõpetaja Allar-Reinhold Veelmaa, kes suhtles koolivälisel ajal kohatult alaealise õpilasega. 

"Õpetajalt sai võetud selgitusi ja üks selgitustest oli selline, mis ei võimaldanud enam töölepingut jätkata," lausus kooli direktor Ants Rebane.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse grupijuhi Valmar Viitaki sõnul jõuti meheni tänu vihjele, mis laekus Lasteabilt.

"Asusime tõsist vihjet kohe kontrollima, suhtlesime tunnistajatega ning tegime tõendite leidmiseks mehe kodus läbiotsimise. Saime kinnitust vihjele, et mees oli suhelnud internetis õpilasega ebasündsalt ning teda seksuaalselt ahvatlenud, mistõttu pidasime mehe kohe kinni," sõnas Viitak.

Kuna oli kahtlus, et mees võib jätkata kuritegude toimepanemist, taotles prokuratuur kahtlustatava vahistamist. Harju maakohus nõustus prokuratuuriga ning vahistas 26. septembril mehe üheks kuuks.

Menetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Annika Vanatoa ütles, et täiskasvanul ei ole alla 16-aastase lapsega seksuaalse sisuga vestluste pidamine ja kohtumiste kokku leppimine lubatud ja see on seadusega karistatav.

"Kuigi praegune uurimine on pooleli, on selge, et seksuaalse sisuga vestluste ja kohtumiste kokku leppimisel vastutab alati täiskasvanu," sõnas Vanatoa.

Vanatoa lisas, et menetluses seni kogutud tõendid viitavad vaid ebasündsale suhtlusele veebis, mitte võimalikele kontaktsetele kuritegudele.

Viitak märkis, et kui täiskasvanu kirjutab või räägib lapsele ebasündsat juttu või jagab temaga muud ebasündsat sisu, tuleb lapsel kohe vestlusest eemalduda ja anda sellest teada kas oma vanematele, mõnele teisele usaldusväärsele täiskasvanule või politseile.

Toimetaja: Karin Koppel

17:23

Vseviov: Gaza rahuplaan annab lootust

17:18

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

17:01

Poola vahistas Nord Streami sabotaažis kahtlustatava ukrainlase

16:56

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

16:53

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

16:47

Lähis-Ida asjatundjad näevad Gaza rahuplaanis palju küsimusi

16:45

Repsi kohtuasi: ministri nõunik tõi liiva liivakasti ning toitu vuttidele

16:40

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

16:38

16:36

Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast": Meelis Oidsalu

