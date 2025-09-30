Poola vahistas Nord Streami sabotaažis kahtlustatava ukrainlase

Advokaat Tymoteusz Paprocki kinnitas oma ukrainlasest kliendi vahistamist, kuid ei avaldanud tema nime.

"Hommikutundidel peeti minu klient kinni ühes Varssavi lähedal asuvas linnas Euroopa vahistamismääruse alusel, mille oli välja andnud Saksamaa ja mis on seotud Nord Stream 2-ga," ütles ta telekanalile TVN24.

Poola meedia teatel on kahtlusaluse nimi Volodõmõr Z., tema täielikku perekonnanime ei avaldatud.

"Ma kinnitan, et ta on vahistatud. Menetlustoimingud käivad," ütles Varssavi piirkonnaprokuratuuri pressiesindaja Piotr Skiba AFP-le.

Paprocki väitis, et arvestades, et Venemaa on Ukrainaga sõjas ja et torujuhtme kaudu rahastati Moskva sõjategevust, ei tohiks ühtegi ukrainlast selle hävitamise eest kriminaalvastutusele võtta.

Selle kuu alguses andis Itaalia kohus korralduse sabotaaži eest vahistatud teine ukrainlane – 49-aastane Serhi Kuznetsov – süüdistuse esitamiseks Saksamaale välja anda.

Läänemere all Venemaa gaasi Euroopasse transportinud torujuhtmed said kahjustada võimsates plahvatustes vaid mõni kuu pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Kuigi mõned lääneriigid kiirustasid rünnakus Venemaad süüdistama, usuvad Saksa uurijad nüüd, et on tuvastanud rünnaku toimepanijatena viiest mehest ja ühest naisest koosneva Ukraina rühmituse.

Saksa prokuröride sõnul rentis Kuznetsov võltsitud dokumentide abil jahi, mis lahkus rünnakute korraldamiseks Saksamaalt Rostocki linnast.