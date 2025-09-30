ERR Ukrainas: sõjaajal on tuule tiibadesse saanud sajad kaitsetööstusfirmad

Ukrainas on sõjaajal muutunud oluliseks kaitsetööstussektor, mistõttu on nii väiksed ettevõtted kui ka suured tehased tuule tõeliselt tibadesse saanud. Tehnikat arendatakse spetsiifiliste üksuste kui ka kogu riigi jaoks.

Väikeettevõtteid Ukrainas kutsutakse garaaži kaitsetööstuseks. Neid on Ukrainas sadu, kui mitte tuhandeid. Igaüks töötab konkreetse väeosa jaoks.

"Me töötasime välja oma karbonist raami - see on tugev ja peaaegu ei vibreeri. Meil on ka oma elektroonika. Me seadistame oma droone vastavalt kaitseväelaste vajadustele," lausus väikeettevõtte NordDrone direktor Oleksandr.

Suured Ukraina kaitsetööstusettevõtted otsivad tööjõudu, kuid Oleksandr tahab jääda iseseisvaks.

"Palju lihtsam on töötada brigaadidega otse. Kui saame ülesandes muuta midagi, siis oleme sellega operatiivsed. Sellepärast valisimegi selle tee," selgitas Oleksandr.

NordDrone'il on kümmekond töökoda üle Ukraina.

"See on tehtud selleks, et mitte koguda tööstust ühte kohta ja et oleks erinevaid tööstuspaiku. Kui midagi peaks juhtuma või kukkuma ja üks lüli kukub välja, siis teised saavad seda asendada või kohe uue tootmise käivitada," ütles Oleksandr.

Droone on vaja rindel alati ja palju. Üks droonimeeskond võib päevas kasutada kuni 50 drooni ning selliseid meeskondi on arvutu hulk.

NordDrone toodab poolteist kuni kaks tuhat FPV-drooni kuus, aga kaitseväelastele sellest ei piisa – nad tahavad lennukeid.

Lennuki tüüpi droonide arendajal Stanislavil oli paar aastat tagasi oma garaažifirma. Nüüd on ta suure kaitsetööstusettevõtte peaspetsialist.

"Ühel hetkel sain aru, et ma tahan ja saan aidata mitte ühte brigaadi, vaid tahan teha midagi kogu Ukraina kaitseväe jaoks. Väikeettevõtetel ei ole piisavalt palju ressursse," ütles Stanislav.

Stanislav aga ei unustanud neid, kellega paar aastat tagasi alustas oma tööd garaažis. Pühapäeval kutsuti teda eksperdina lendava miinipilduja lennukatsetele.

"Puhkepäevadel ma aitan neid, keda saan aidata. Kui need inimesed töötavad meie võidu nimel ja ma saan tõsta nende efektiivsust, siis nad leiavad mind ja kui ma saan, siis aitan neid natuke. Tööpäeviti olen ma oma tööl," sõnas Stanislav.