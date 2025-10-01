Stubb prognoosib Trumpi karmimaks muutumist Venemaa suhtes

Soome president Alexander Stubb, keda peetakse üheks kõige paremini USA presidenti Donald Trumpi mõistvaks Euroopa riigijuhiks, usub, et on vaid aja küsimus, millal Trump hakkab Venemaa liidrit Vladimir Putinit tõsiselt survestama.

"Nähes, et präänikud toimivad venelastega harva, on ta liikunud piitsa juurde," vahendas väljaanne Politico Stubbi sõnu Helsingis. "Nüüd on küsimus vaid selles, kui suur see piits saab olema."

Stubb, kes on Ukraina kindel toetaja Venemaa agressiooni tõrjumisel, ütles, et teda on viimase kahe nädala jooksul Trumpi ja teiste USA administratsiooni liikmete avalik kriitika Putini suhtes väga palju julgustanud.

Tema vaade on vastuolus paljude Brüsseli ametnike ja Euroopa pealinnade poliitikute skepsisega, kellest mõned pidasid Trumpi öeldut, et Ukraina võiks kogu oma territooriumi Venemaalt tagasi võita, tühjadeks sõnadeks, märkis Politico.

Stubbil on Trumpi tõlgendamisel suurem usaldusväärsus kui enamikul, kuna ta on Ameerika presidendiga loonud hea kontakti golfi mängides – spordis, mida nad mõlemad armastavad. Küsimusele, millise kepiga Trump Putinit lööks (lähtuvalt ingliskeelsest väljendist, kus piitsa ja prääniku asemel on kepp ja porgand – toim.), vastas Stubb naljatades, et see võib olla draiver (draiver on golfis avalöögiks kasutatav võimalikult tugevalt löömise kepp – toim.).

"President Trump töötab, kui mitte ööpäev läbi, siis iga päev, et sõda lõpetada," ütles Stubb. "Tal on kotis 14 keppi."

Valikud ulatuvad rangematest sanktsioonidest, sealhulgas teisestest sanktsioonidest, kõrgemate tollimaksude kehtestamiseni ja isegi USA sõjaväe relvaarsenali suurema kasutamiseni, mis suudab lüüa sügavale Venemaa territooriumile, andis Stubb mõista.

"Te ei pea lugema (Trumpi) raamatut "Tehingute tegemise kunsti", et mõista, kuidas president Trump läbirääkimisi peab," ütles Stubb. "See on ebatavaline, aga üsna tulemustele orienteeritud... Kui Putin pärast [kohtumist Trumpiga 15. augusti tippkohtumisel Alaskal] jätkab sisuliselt tsiviilisikute tapmist Ukrainas, reageerib president Trump õigustatult."

Kirjeldades end kui "realistlikku optimisti", kutsus Stubb Ukraina toetajaid üles kannatlikkusele. "Mul on olnud võimalus viimastel kuudel president Trumpiga üsna tihedalt koostööd teha," ütles ta. "Võib-olla on optimism mõnikord intuitsioon, aga ma arvan, et praegused faktid räägivad sellest, et liigume paremas suunas."

EL kutsus Venemaad andma Zaporižžja tuumajaama Ukraina kontrolli alla

Euroopa Liit kutsus Venemaad viima kõik sõjaväelased, sõjatehnika ja muu volitamata personal viivitamatult välja okupeeritud Zaporižžja tuumajaamast ja andma see tagasi Ukraina võimude kontrolli alla, et minimeerida üleilmsete tagajärgedega tuumaõnnetuse ohtu.

"Venemaa peab viivitamata, tingimusteta ja täielikult viima kõik oma üksused, sõjatehnika ja muu volitamata personali välja Zaporižžja tuumajaamast ja kogu Ukrainast," seisis Euroopa Liidu välisteenistuse (EEAS) esindaja teisipäeval tehtud avalduses.

"Zaporižžja tuumaelektrijaama tagastamine pädevate ja seaduslike Ukraina ametivõimude täieliku kontrolli alla on ainus pikaajaline lahendus globaalsete tagajärgedega tuumaõnnetuse ohu minimeerimiseks," lisas EEAS-i esindaja.

Märkides, et Zaporižžja tuumajaam kaotas eelmisel nädalal ühenduse oma viimase välise toiteallikaga, mis on kümnes selline katkestus alates Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu, teatas EL-i välisteenistuse esindaja: "See on kõige pikem ja tõsisem katkestus, kuna sõjaline tegevus takistab jätkuvalt elektriliinide remonti ja taasühendamist."

"Me kutsume Venemaad üles viivitamatult lõpetama kõik sõjalised operatsioonid tuumaelektrijaama ümbruses, et tagada elektriliinide kiireloomuline taastamine," ütles EL-i esindaja.

Ta märkis, et Zaporižžja tuumaelektrijaam toetub praegu ainult avariidiiselgeneraatoritele, et toota elektrit kuue suletud tuumareaktori jahutamiseks ja muude oluliste ohutusfunktsioonide täitmiseks. Pikaajaline elektrikatkestus võib lõppkokkuvõttes ohustada jaama turvasüsteeme.

EL-i välisteenistuse esindaja rõhutas, et ühendus toetab täielikult Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) jõupingutusi elektriliinide remondi korraldamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Zaporižžja tuumaelektrijaam on olnud seitse päeva järjest välistoiteta ja töötab diiselgeneraatorite toel, millest üks on juba rikkis.

"Venemaa tulistamiste tõttu on jaam elektrivõrgust lahti ühendatud. See saab elektrit diiselgeneraatoritelt. See on hädaolukord," ütles ta oma igaõhtuses videopöördumises.

"Generaatorid ja jaam ei ole selleks (olukorraks) projekteeritud ja pole kunagi sellises režiimis nii kaua töötanud. Meil on juba teavet, et üks generaatoritest on rikki läinud," rõhutas Zelenski.