Kiirhinnang: septembris tõusid hinnad aastases võrdluses 5,2 protsenti

Statistikaameti esialgsel hinnangul langes tarbijahindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 1,2 protsenti. Eelmise aasta septembriga võrreldes tõusid hinnad aga 5,2 protsenti.

"Võrreldes augustiga on septembri hinnalanguse taga peamiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide ning kütuse odavnemine," kommenteeris statistikaameti tarbijahindade tiimijuht Lauri Veski.

Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvate andmete alusel täpsustub, rõhutas statistikaamet.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi.

Septembri tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 7. oktoobril.