Parempoolsed kadusid ajutiselt valimisteenistuse Tallinna nimekirjadest

Valimisteenistuse veebi on tabas kolmapäeval rike, mistõttu oli kohalikel valimistel kandideerivate inimeste nimekirjadest Tallinnas kadunud erakonna Parempoolsed kandidaadid. Rike kõrvaldati pärastlõunaks.

Valimisteenistuse pressiesindaja Kadri Masing ütles ERR-ile, et tõrge ilmnes kolmapäeva hommikul.

"Nimelt tegi Tallinna valimiskomisjon eile õhtul seoses elukoha muutumisega kandideerimisõiguse kaotanud erakonna kandidaadi suhtes otsuse ja selle valimiste infosüsteemi kandmisel tekkis tõrge nimekirja taasregistreerituks märkimisel," selgitas Masing rikke tausta.

Pisteline kontroll näitas, et näiteks Tartu linnas ja väiksemates asulates, kus Parempoolsed kandideerivad, on nende nimekirjad olemas.