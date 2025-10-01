Parempoolsete kandidaadid kadusid valimisteenistuse Tallinna nimekirjadest

Valimisteenistuse veebi on tabanud rike, mistõttu on kohalikel valimistel kandideerivate inimeste nimekirjadest Tallinnas kadunud erakonna Parempoolsed kandidaadid.

Valimisteenistuse pressiesindaja Kadri Masing ei osanud ERR-ile öelda, miks Parempoolsete nimekirjad kadunud on ning asja uuritakse.

Pisteline kontroll näitas, et näiteks Tartu linnas ja väiksemates asulates, kus Parempoolsed kandideerivad, on nende nimekirjad olemas.