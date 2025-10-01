X!

Parempoolsete kandidaadid kadusid valimisteenistuse Tallinna nimekirjadest

kov2025
Muu hulgas väidab valimisteenistuse veeb, et kandidaati nimega Lavly Perling ei ole.
Muu hulgas väidab valimisteenistuse veeb, et kandidaati nimega Lavly Perling ei ole. Autor/allikas: ERR
kov2025

Valimisteenistuse veebi on tabanud rike, mistõttu on kohalikel valimistel kandideerivate inimeste nimekirjadest Tallinnas kadunud erakonna Parempoolsed kandidaadid.

Valimisteenistuse pressiesindaja Kadri Masing ei osanud ERR-ile öelda, miks Parempoolsete nimekirjad kadunud on ning asja uuritakse.

Pisteline kontroll näitas, et näiteks Tartu linnas ja väiksemates asulates, kus Parempoolsed kandideerivad, on nende nimekirjad olemas.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

püsi ERR-i lainel

pane tähele!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo