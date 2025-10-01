X!

Europarlamendi suur koalitsioon tülitseb rohereeglite lihtsustamise pärast

Vaade Euroopa Parlamendi istungitesaalile Strasbourgis.
Vaade Euroopa Parlamendi istungitesaalile Strasbourgis. Autor/allikas: Euroopa Parlament / Creative Commons
Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Parlamendi niiöelda suur koalitsioon ei suutnud teisipäeval jõuda ühisele seisukohale rohereeglite lihtsustamise küsimuses.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa. Sama võimuliit toetas ka Ursula von der Leyeni jätkamist Euroopa Komisjoni eesotsas. 

Euroopa Komisjon tahab nüüd vähendada bürokraatiat ning lubab seetõttu kergendada Euroopa ettevõtetele pandud koormust. 

Politico kirjutab, et suure koalitsiooni esindajad valmistusid öisteks läbirääkimisteks, et kokku leppida, millises ulatuses tuleks rohepöörde seadusi esimese lihtsustamise paketi raames tagasi pöörata. Võimuliidus valitsevate erimeelsuste tõttu kestis kohtumine aga vähem kui neli tundi. 

EPP ähvardas pöörduda ulatuslike kärbete läbiviimiseks parempopulistlike fraktsioonide poole, kui koalitsioonipartnerid ei suuda kokku leppida alternatiivis, mis näeb ette väiksemaid kärped. Uuenev Euroopa oli teist varianti valmis teatud tingimustel aktsepteerima, kuid S&D lükkas selle tagasi

Bürokraatia vähendamine on von der Leyeni teisel ametiajal saanud tema peamiseks prioriteediks, kuna mure Euroopa konkurentsivõime pärast kasvab ning eurokomisjon soovib ettevõtlusregulatsioone lõdvendada. Ka von der Leyeni kodufraktsioon EPP soovib regulatsioone vähendada. 

"Minu eesmärk on alati olnud lihtsustada ja vähendada ettevõtete kulusid. Olen esitanud kaks paketti, mis seda võimaldavad," ütles EPP liige Jörgen Warborn. 

Esimesel variandil, mis vabastab veelgi rohkem firmasid keskkonnajalajälje aruandlusest, on väidetavalt olemas parempopulistide toetus. 

"Ma ei välista ühtegi enamust, seni kuni vähendame ettevõtete kulusid ja tugevdame Euroopa konkurentsivõimet," rääkis Warborn.

Niiöelda von der Leyeni enamuse moodustavad praegu samas EPP, S&D, Uuenev Euroopa ja rohelised. Viimastel Euroopa Parlamendi valimistel olid edukamad aga parempoolsed parteid, kohti kaotasid vasakpoolsed ja liberaalsed erakonnad. 

EPP on sellest ajast alates teinud mõningates küsimustes koostööd parempopulistidega ja loonud nii alternatiivse enamuse. 

S&D esindaja Lara Wolters ütles, et viimasel kohtumisel ei toimunud ühtegi korralikku vestlust. "Ainult ähvardused ja teatraalsus. Kuid need on tõsised asjad. Seega, ärgem raiska enam aega ja alustame tõelisi läbirääkimisi," lisas Wolters. 

Üks parlamendiametnik ütles, et viimasel kohtumisel oli õhus tunda pinget. Tema sõnul oli kohtumine halvasti ettevalmistatud. 

EPP, S&D ja Uuenev Euroopa siiski ütlesid, et on avatud edasistele läbirääkimistele, mis eeldatavasti jätkuvad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

