Neljapäeval tuleb sooja kümne kraadi ümber

Foto: Siim Lõvi/ERR
Kõrgrõhuala hoiab ka neljapäeval meid suuremast sajust. Laialdaselt on selget taevast. Vaid Eesti põhjaservas on pilvelaamu, millest rannikul võib tiba vihma tulla. Idakaare tuul on nõrk. Öö on külm ja napis miinuses, päevasooja on 10 kraadi ümber.

Öö vastu neljapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada vähest vihma ja udu võib ka tekkida. Idakaare tuul on nõrk, Liivi lahe ümbruses ulatub kuni 9 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni 9 kraadi.    

Hommikul on nii selget taevast kui ka pilvelaamu, aga neist sadu ei tule. Tuul puhub idakaarest ja on enamasti nõrk, Liivi lahe ääres ja Peipsil on kirdetuule puhanguid kuni 10 meetrit sekundis.  Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul kuni +10 kraadi.

Päeval on päikest, aga ka pilvelaamu. Enam on neid Eesti põhjaservas ja rannikul võib kohati vihma tibutada. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, Liivi lahe ümbruses iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 12 kraadi. 

Reede jätkub kõrgrõhkkonna servas sajuta ilma ja laialdaselt ka selge taevaga. Tuul on nõrk. Öösel on kraad-kaks miinust, päev on 10 plusskraadi ümber.  

Laupäeval annab endast märku lähenev ilmamuutus. Kagutuul tugevneb. Öö on veel külm ja sisemaal miinustes. Päeva peale lisandub pilvi. Väinamere ja Liivi lahe ääres võib ka vihma tibada. Sooja 9 kuni 12 kraadi.

Pühapäeval jõuab soojem õhumass. Öist külma enam karta pole, päev tuleb aga vihma ja tugeva tuulega ja seepärast üsna kõle.  

Toimetaja: Marko Tooming

