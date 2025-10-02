Tallinna linnahalli kõrval tegutsevat kalaturgu ootab uuendamine

Tallinnas Kalarannas tegutsev kalaturg lõpetab selle aasta lõpus tegevuse, sest ala hakatakse uuendama, kuid arendajal on kohustus turg säilitada.

Kalasadama 5 ja 7 kinnistute projekteerimistingimuste kohaselt tuleb alale hoonekompleks, kuhu on planeeritud välibasseini- ja saunakeskus, spordisaalid, restoranid, kohvikud, üritusteruumid, väliterrassid, mereäärne promenaad ja jahisadam.

Ehkki sotsiaalmeedias levivad väited, et praegu alal tegutsev kalaturg arenduse käigus kaob, näevad alale väljastatud projekteerimistingimused siiski ette, et alal paikneb turg ka edaspidi.

Ka Tallinna abilinnapead Margot Roose ja Madle Lippus kinnitasid, et turg jääb alles.

"Ala läheb uuendamisele koos kohustusega turu funktsioon säilitada. Talvel müüjaid seal külmast kangete näppudega kala kaalumas nähes, olen korduvalt mõelnud, et neile on vaja inimlikud tingimused luua. Nüüd seda tehaksegi," lausus Roose.

Tallinna turge haldava AS-i Tallinna Arendused kinnitusel paneb praegune kalaturg uksed kinni selle aasta lõpus. Kes pärast arenduse valmimist uut turgu haldama hakkab, ei osanud ettevõtte esindaja öelda.

Ala korrastamiseks toimunud arhitektuurikonkursi võitis Arhitekt Must OÜ.