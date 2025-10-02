Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

Oktoobris algavad Endla tänava jalakäijatunnelite rajamistööd, mis peaksid lõppema 2027. aasta alguses, teatas Tallinna linnavalitsus. Selle aasta lõpus suletakse seetõttu kaheks kuuks Tehnika tänaval Kristiinesse suunduv sõidurada.

Kokku rajatakse kaks tunnelit, mille kaudu jalutajad ja ratturid saavad tulevikus liikuda Tehnika tänavalt raudteetammi alt Kristiine keskuse suunas. Lisaks uuendab linn lähiümbruse sõidu- ja kõnniteed ning Tallinna Vesi paigaldab ligi 200 meetrit uut kanalisatsioonitrassi.

Tööd algavad 22. oktoobril ning esimesena ehitatakse kanalisatsioonitorustik. Ehitustööde esimeses etapis suletakse kuni kaheks kuuks Tehnika tänaval Kristiinesse suunduv sõidurada. Jalakäijatele on ligipääs tagatud.

Tunnelid pannakse paika järgmisel suvel. "Ehitusprotsessi teeb eriliseks nende rajamiskiirus raudteetammi sisse. Nimelt demonteeritakse suvel küllaltki lühikese ajaakna, kolme päeva jooksul, raudteerööpad. Ehitaja eemaldab ballastkillustiku, surub betoonist tunnelid raudteetammi sisse ning seejärel taastab killustiku ja rööpad," lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitustööde projektijuht Ats-Vidrik Tamm.

Ümbritsevate teede ja haljastuse kordategemine võtab siiski kauem aega, lisas.

Tööd peaksid lõppema 2027. jaanuaris.

Tunneleid ehitab INF INFRA OÜ. Tunnelite ehitus maksab 4,2 miljonit eurot (ilma käibemaksuta), töid rahastavad Tallinna linn ja Tallinna Vesi.

Tulevikus on Kristiine keskala arenduse osana plaanis veel mitmeid investeeringuid: Endla tänava ümberkujundamine ja ühistranspordipeatuste kokku toomine Kristiine keskuse ees, Taksopargi ristmiku ümberehitus, Tehnika tänava rattateede rajamine, Tulika tänava rekonstrueerimine, Liivalaia trammiliini pikendamine Kristiine keskuse suunas ja koostöös Eesti Raudteega uue raudteepeatuse rajamine Endla viadukti juurde, teatas linnavalitsus.