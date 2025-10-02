X!

Iisrael pidas kinni Gaza poole teel olnud aktivistide laevastiku

Välismaa
Global Sumudi flotilli kuuluv laev
Global Sumudi flotilli kuuluv laev Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ELEFTHERIOS ELIS
Välismaa

Iisraeli merevägi pidas kinni Greta Thunbergi ja Palestiina-meelsete aktivistide laevastiku, mis oli teel ümberpiiratud Gazasse. Iisraeli võimud läksid laevade pardale ja teatasid, et saadavad kinni peetud aktivistid riigist välja.

Umbes 45 laevast koosnev Global Sumudi laevastik alustas teekonda Gazasse eelmisel kuul. Lisaks Thunbergile kuulusid laevastikku mitme riigi aktivistid, poliitikud ja avaliku elu tegelased. Laevastik üritas aktivistide sõnul murda Gaza blokaadi ning toimetada sinna humanitaarabi.

Iisraeli merevägi alustas laevade kinnipidamist kolmapäeval, teiste seas peeti kinni ka Thunbergi laev. 

Laevastiku esindajate teatel peatas Iisrael kinni 39 alust. Korraldajad nimetasid oma avalduses kinnipidamisi ebaseaduslikuks, kuna laevad läbisid rahvusvahelisi veekogusid. Esindajad nimetasid haarangut sõjakuriteoks, vahendas The Times. 

Iisraeli välisministeerium teatas, et kinni peetud aktivistid on hea tervise juures ning nad on teel Iisraeli, kus alustatakse nende Euroopasse väljasaatmise protseduuri.

Iisrael on varemgi takistanud aktivistide katseid viia Gazasse abi. Juunis pidasid Iisraeli väed Gazast 185 kilomeetrit läänes kinni purjeka Madleen pardal olnud 12 aktivisti. Selle reisijad, kelle hulgas oli ka Thunberg, saadeti riigist välja.

Kolmapäeva õhtul tulid tänavatele tuhanded inimesed Londonis, Ateenas, Brüsselis, Berliinis ja Roomas. Nad avaldasid toetust aktivistide laevastikule ja protestisid Iisraeli sõjalise tegevuse vastu.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles samas, et laevastiku reis võib seada ohtu Donald Trumpi Gaza rahuplaani. Üks Hamasi kõrge ametnik aga ütles, et terrorirühmitus võib rahuplaani tagasi lükata, kuna nende sõnul teenib see Iisraeli huve ja eirab Palestiina rahva huve. 

Lääneriigid, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Suurbritannia, on avaldanud toetust Trumpi Gaza rahuplaanile. Ka kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki avaldasid plaanile toetust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Times, The Telegraph

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

08:02

Müncheni lennujaam jätkas droonide tõttu katkenud tööd Uuendatud

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

07:29

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõjas

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

07:05

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

06:57

Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku

06:44

Kohus karistas Valga pensionäri Konstantin Pätsi kuju sodimise eest

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

02.10

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Spiegel: Saksamaal nähtud kahtlased droonid tegelesid luuramisega

02.10

Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

loe: kultuur

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

02.10

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

02.10

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

loe: eeter

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

02.10

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

02.10

Ilusad sügisilmad kestavad

02.10

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo