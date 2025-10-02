Iisrael pidas kinni Gaza poole teel olnud väikelaevastiku

Iisraeli merevägi pidas kinni Greta Thunbergi ja Palestiina-meelsete aktivistide väikelaevastiku, mis oli teel ümberpiiratud Gazasse. Iisraeli võimud läksid laevade pardale ja teatasid, et saadavad kinni peetud aktivistid riigist välja.

Umbes 45 laevast koosnev Global Sumudi laevastik alustas teekonda Gazasse eelmisel kuul. Lisaks Thunbergile kuulusid väikelaevastikku mitme riigi aktivistid, poliitikud ja avaliku elu tegelased. Laevastik üritas murda Gaza blokaadi ning toimetada sinna humanitaarabi.

Iisraeli merevägi alustas laevade kinnipidamist kolmapäeval, teiste seas peeti kinni ka Thunbergi laev.

Laevastiku esindajate teatel peatas Iisrael kinni 39 alust. Korraldajad nimetasid oma avalduses kinnipidamisi ebaseaduslikuks, kuna laevad läbisid rahvusvahelisi veekogusid. Esindajad nimetasid haarangut sõjakuriteoks, vahendas The Times.

Iisraeli välisministeerium teatas, et kinni peetud aktivistid on hea tervise juures ning nad on teel Iisraeli, kus alustatakse nende Euroopasse väljasaatmise protseduuri.

Iisrael on varemgi takistanud aktivistide katseid viia Gazasse abi. Juunis pidasid Iisraeli väed Gazast 185 kilomeetrit läänes kinni purjeka Madleen pardal olnud 12 aktivisti. Selle reisijad, kelle hulgas oli ka Thunberg, saadeti riigist välja.

Kolmapäeva õhtul tulid tänavatele tuhanded inimesed Londonis, Ateenas, Brüsselis, Berliinis ja Roomas. Nad avaldasid toetust väikelaevastikule ja protestisid Iisraeli sõjalise tegevuse vastu.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles samas, et laevastiku reis võib seada ohtu Donald Trumpi Gaza rahuplaani. Üks Hamasi kõrge ametnik aga ütles, et terrorirühmitus võib rahuplaani tagasi lükata, kuna nende sõnul teenib see Iisraeli huve ja eirab Palestiina rahva huve.

Lääneriigid, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Suurbritannia, on avaldanud toetust Trumpi Gaza rahuplaanile. Ka kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki avaldasid plaanile toetust.