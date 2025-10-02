X!

Iisrael pidas kinni Gaza poole teel olnud väikelaevastiku

Välismaa
Global Sumudi flotilli kuuluv laev
Global Sumudi flotilli kuuluv laev Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ELEFTHERIOS ELIS
Välismaa

Iisraeli merevägi pidas kinni Greta Thunbergi ja Palestiina-meelsete aktivistide väikelaevastiku, mis oli teel ümberpiiratud Gazasse. Iisraeli võimud läksid laevade pardale ja teatasid, et saadavad kinni peetud aktivistid riigist välja.

Umbes 45 laevast koosnev Global Sumudi laevastik alustas teekonda Gazasse eelmisel kuul. Lisaks Thunbergile kuulusid väikelaevastikku mitme riigi aktivistid, poliitikud ja avaliku elu tegelased. Laevastik üritas murda Gaza blokaadi ning toimetada sinna humanitaarabi.

Iisraeli merevägi alustas laevade kinnipidamist kolmapäeval, teiste seas peeti kinni ka Thunbergi laev. 

Laevastiku esindajate teatel peatas Iisrael kinni 39 alust. Korraldajad nimetasid oma avalduses kinnipidamisi ebaseaduslikuks, kuna laevad läbisid rahvusvahelisi veekogusid. Esindajad nimetasid haarangut sõjakuriteoks, vahendas The Times. 

Iisraeli välisministeerium teatas, et kinni peetud aktivistid on hea tervise juures ning nad on teel Iisraeli, kus alustatakse nende Euroopasse väljasaatmise protseduuri.

Iisrael on varemgi takistanud aktivistide katseid viia Gazasse abi. Juunis pidasid Iisraeli väed Gazast 185 kilomeetrit läänes kinni purjeka Madleen pardal olnud 12 aktivisti. Selle reisijad, kelle hulgas oli ka Thunberg, saadeti riigist välja.

Kolmapäeva õhtul tulid tänavatele tuhanded inimesed Londonis, Ateenas, Brüsselis, Berliinis ja Roomas. Nad avaldasid toetust väikelaevastikule ja protestisid Iisraeli sõjalise tegevuse vastu.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles samas, et laevastiku reis võib seada ohtu Donald Trumpi Gaza rahuplaani. Üks Hamasi kõrge ametnik aga ütles, et terrorirühmitus võib rahuplaani tagasi lükata, kuna nende sõnul teenib see Iisraeli huve ja eirab Palestiina rahva huve. 

Lääneriigid, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Suurbritannia, on avaldanud toetust Trumpi Gaza rahuplaanile. Ka kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki avaldasid plaanile toetust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Times, The Telegraph

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti

16:20

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

16:17

Autode müük kiratses ka septembris

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:55

Manchesteri sünagoogi juures sai rünnakus surma vähemalt kaks inimest Uuendatud

15:52

Põhikoolilõpetajad saavad senisest varem teada, kuhu kooli nad pääsevad

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

15:25

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

15:25

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

15:23

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Hando Sutter

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:37

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

01.10

Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

loe: kultuur

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

14:19

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

13:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

loe: eeter

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

10:45

Eksperdid ei usu plaani hoida vajaduspõhiste toetustega kokku 100 miljonit eurot

09:20

Raadiouudised (02.10.2025 09:00:00)

01.10

Transpordiamet teisaldas täna Koidula piiripunkti parklast kolmteist autot

01.10

Järvamaa haigla on rahaliselt kehvas seisus ning ka tööõhkkond on halb

01.10

Päevakaja (01.10.2025 18:00:00)

01.10

Kultuuriministeeriumi ja HTMi liitmise mõte vääriks kaalumist, leiavad nii praegused kui endised ministrid

01.10

Raadiouudised (01.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo